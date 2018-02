Nächster Schritt für Gedenkbuch Die Gemeinde Arnsdorf plant die Ausschreibung der Leistungen. Gesucht wird in drei Bereichen – unter anderem jemand für die Recherchearbeit.

© Thorsten Eckert

Arnsdorf. Die Gemeinde Arnsdorf möchte in knapp einem Jahr – pünktlich zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus – ein Buch herausgeben, das an die 2 681 Patienten erinnert, die vom Arnsdorfer Krankenhaus in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein deportiert wurden. Das Gedenkbuch soll den Ermordeten ein Gesicht verleihen, ihr Schicksal beleuchten, die damalige Zeit aufarbeiten und an die schrecklichen Taten der Nationalsozialisten erinnern. Für dieses Vorhaben bekommt die Gemeinde auch finanzielle Unterstützung seitens der Leader Region-Westlausitz, die Projekte im ländlichen Raum fördert.

Die Finanzierung ist also offenbar geklärt. Und auch einen Termin für die Veröffentlichung gibt es. Denn der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus fällt im kommenden Jahr auf den 27. Januar. Jetzt fehlen der Gemeinde nur noch ein paar Fachleute, die das Projekt tatkräftig unterstützen möchten. Deswegen hat die Verwaltung auf ihrer Homepage die geplante Vergabe der verschiedenen Leistungsbereiche öffentlich bekannt gemacht.

Eingeteilt sind die Arbeiten in drei Bereiche. So sucht die Gemeinde jemanden, der die Rechercheaufgaben im Krankenhaus, in der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein und auch in der Gemeindeverwaltung übernimmt. Derjenige soll im Anschluss auch das Gedenkbuch sowie zehn Begleitbücher mit Einzelbiografien erstellen. Der zweite Teil der Ausschreibung bezieht sich auf das Lektorat, der Dritte auf die Layouterstellung und den Druck. Für die Recherchearbeit hat die Gemeinde den Zeitraum von April bis Oktober festgelegt. Lektoriert wird von August bis Dezember und das Thema Layout spielt ab September eine Rolle.

Wer Interesse an den Ausschreibungsunterlagen hat, kann sich bis spätestens 24. Februar schriftlich an die Gemeindeverwaltung wenden. Ansprechpartner sind entweder Bürgermeisterin Martina Angermann oder Kämmerin Margit Porst (Bahnhofstraße 15/17 in 01477 Arnsdorf). Der schnellste Weg ist aber sicherlich per Mail: post@gemeinde-arnsdorf.de

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet:www.gemeindearnsdorf.de/aktuelles/ausschreibungen

zur Startseite