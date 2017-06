Nächster Schritt für das Kulturhaus Der Gemeinderat hat die Bauleistungen für die Außenanlagen des Fischbacher Gebäudes vergeben. Wann die Arbeiten los gehen, ist offen.

Das Kulturhaus in Fischbach. © Archivfoto: Willem gr. Darrelmann.

Mit kleinen Schritten nähert sich die Arnsdorfer Verwaltung der Neugestaltung des Außenbereichs am Fischbacher Kulturhaus. Nachdem vor Kurzem die Leader Region Westlausitz bekannt gegeben hat, dass sie das Vorhaben mit Fördermitteln unterstützt, konnte die Gemeinde die Bauleistungen ausschreiben. Über deren Vergabe hat am Montagabend der Gemeinderat beraten und abgestimmt. Und dabei hatte die Firma von Dietmar Machel aus Bretnig-Hauswalde gleich doppeltes Glück. Denn das Straßenbauunternehmen hat sowohl den Zuschlag für die Gestaltung des Park- und Spielplatzes sowie für die Spielgeräte selbst erhalten. Beide Aufträge zusammen haben ein Volumen von 65 500 Euro. Wann die Arbeiten am Fischbacher Kulturhaus aber tatsächlich losgehen können, bleibt offen. Denn nach Angaben von Bürgermeisterin Martina Angermann müsse man nun noch die Baugenehmigung abwarten. Die Neugestaltung der Außenanlagen des Fischbacher Kulturhauses ist längst überfällig. Denn aufgrund der schlechten Parkplatzsituation vor Ort, kommt es vor allem bei Veranstaltungen immer wieder zu einem Verkehrschaos. Der Ortschaftsrat von Fischbach und der Gemeinderat haben deswegen bereits im April des vergangenen Jahres die Umgestaltung der Außenanlage mit Integrierung von Parkplätzen sowie die Neugestaltung des Spielplatzes am Kulturhaus beschlossen. Denn auch bei Letztgenanntem herrscht Handlungsbedarf: Die Spielgeräte entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und sind marode. Die Planung des neuen Geländes übernahm schließlich das Radeberger Planungsbüro Schubert.

Doch nicht nur über diese beiden Aufträge konnte sich die Baufirma aus Bretnig-Hauswalde freuen. Denn der Gemeinderat entschied am Montagabend zusätzlich, auch die Neugestaltung des Spielplatzes im Wohngebiet Weststraße an das Unternehmen zu vergeben. Der Auftrag beläuft sich auf 22 509 Euro. Bei der Neugestaltung konnten auch die Anwohner mitreden und Ideen einbringen.

zur Startseite