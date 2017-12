Nächster Schritt an der Burgruine Für Wehlens neues Wahrzeichen stehen Fördermittel in Aussicht. Die Arbeiten könnten damit bald starten.

Mit dem Geld sollen unter anderem die Pfeiler gesichert werden, die in Richtung Markt zeigen. Außerdem Treppen und Teile des Plateaus. © Karl-Ludwig Oberthür

Stadt Wehlen. Die Burgfreunde in Stadt Wehlen haben bisher vor allem durch Muskelkraft, eigene Mittel und Spenden versucht, die Burgruine auf Vordermann zu bringen. Nun könnte es eine finanzielle Unterstützung für das Vorhaben geben. Durch das Leader-Programm stehen Mittel in Höhe von 90 000 Euro in Aussicht.

Das Geld beantragte die Stadt Ende Oktober bei der Regionalentwicklung. Nun wurde bestätigt, dass die Burgruine für die Geldspritze in Frage kommt. Der entsprechende Antrag muss jetzt noch beim Landratsamt gestellt werden. Mit dem Geld sollen vor allem die drei Pfeiler gesichert werden, die in Richtung Markt zeigen. Außerdem stehen Arbeiten an den Treppen und am Plateau an. Zudem wollen die Burgfreunde gerne mittels Infotafeln auf den Aussichtspunkt hinweisen.

„Mit dem Geld könnten die Arbeiten schon nächstes Jahr starten“, sagt Kämmerin Kerstin Ujhelyi. Die freiwilligen Helfer möchten die Burgruine erhalten und als Wehlens Wahrzeichen hervorheben. Die Leader-Förderung deckt zwar den Großteil der Kosten, rund 20 000 Euro muss Wehlen jedoch selbst aufbringen. Dieser Eigenanteil ist für die kleine Stadt nicht unerheblich. Neben der Suche nach Sponsoren werden deshalb auch Produkte wie das „Welyner Birnentröpp’l“ und der Kalender Burgruine Wehlen 2018 vermarktet.

