Nächster Riesaer beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg. In der Sommerpause 2017 wechselte der ehemalige Jugendspieler des SC Riesa, Dominik Franke, von RasenBallsport Leipzig zum VfL Wolfsburg. Hier kommt er seither in der U23 zum Einsatz. Er ist im Defensivbereich universell einsetzbar, fühlt sich aber am liebsten auf der linken Abwehrseite zu Hause. Der 19-Jährige gebürtige Riesaer hat sich in die Startelf gespielt und wurde auch schon als Innenverteidiger aufgeboten. Mit seinen Qualitäten vor allem im physischen- und Schnelligkeits-Bereich stellt der Sachse eine Bereicherung für die Mannschaft dar. Durch sein Können wurde Dominik auch schon in Nachwuchs-Länderspielen eingesetzt.

Auf Maximilian Arnolds Spuren

Dass er einmal für Deutschland auflaufen wird, war anfangs seiner Laufbahn natürlich noch nicht absehbar. Beim SV Stauchitz 47 begann er als Knirps mit dem Fußball spielen. In der 5. Klasse wechselte er zum SC Riesa, also zu dem Verein, bei dem auch schon Maximilian Arnold während seiner Jugendzeit kickte. 2011 machte der heute 19-Jährige dann den nächsten Schritt in seiner Karriere und ging zu RasenBallsport Leipzig, wo er im Internat lebte und das Sportgymnasium besuchte. Der Linksfuß entwickelte sich in der Messestadt kontinuierlich weiter und gelangte im Jahr 2016 schließlich über die Junioren-Teams in die Reservemannschaft der „Roten Bullen“, die in der Regionalliga Nordost am Ball war. Einer der Höhepunkte in seiner Leipziger Zeit war die Kaderzugehörigkeit im letzten Bundesligaheimspiel gegen den FC Bayern München.

Die Leipziger meldeten ihre U23 allerdings im Sommer 2017 vom Spielbetrieb ab, somit musste sich Dominik nach Alternativen umsehen. Auch aufgrund dieses Umstandes stand nun ein Wechsel zur Debatte. „Hier kam der VfL Wolfsburg ins Spiel. Die Gespräche mit Sportdirektor Olaf Rebbe verliefen wirklich gut, so dass ich mich zu einem Wechsel in die Volkswagenstadt entschied“, berichtet Franke. „Hier sehe ich für mich eine gute Perspektive, Bundesligaspieler zu werden und habe daher langfristig unterschrieben.“ Und tatsächlich: Aufgrund konstanter Leistungen hat der Abwehrspieler schon mehrfach mit der VfL-Lizenzmannschaft trainiert und wurde bereits in Freundschaftsspielen eingesetzt. Und auch im Profi-Trainingslager war er schon mit dabei.

