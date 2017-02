Artikelempfehlung

Nächster Prozess zum Husarenhof

Bautzen. Wegen des Geschehens rund um den Husarenhofbrand steht ab Montag erneut ein junger Mann vor dem Bautzener Amtsgericht. Weil er bei den Löscharbeiten gestört haben soll, ist er wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Darüber hinaus werden ihm Einbrüche und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Dem Vorwurf nach habe sich der damals 19-Jährige in der Brandnacht mit zwei weiteren jungen Männern mit der Polizei angelegt. Die beiden anderen waren bereits im November in dieser Sache und wegen einer ganzen Reihe weiterer Delikte zu Jugendhaftstrafen verurteilt worden.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/naechster-prozess-zum-husarenhof-3610943.html