Nächster Interessent für Kirschallee

Für die Industriebrachen an der Kirschallee in Langburkersdorf gibt es schon einen nächsten Interessenten. Die Verhandlungen mit dem Bewerber laufen bereits, teilt Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) mit. Es handelt sich dabei um ein etwa ein Hektar großes Grundstück. Sollten die Kaufverhandlungen positiv enden, hätte die Kommune damit bereits rund ein Drittel der freien Flächen an der Kirschallee an den Mann gebracht. Erst vergangene Woche kam heraus, dass der Wohnmobilhersteller Capron aus Neustadt das erste Baugrundstück an der Kirschallee bekommen wird. Die Erwin Hymer Group, zu der Capron gehört, hatte den Kaufvertrag unterzeichnet. Voraussichtlich ab dem Frühjahr kann die etwa 1,6 Hektar große Fläche bebaut werden. Der Reisemobilbauer will seine Produktion ausweiten. (SZ/kat)

