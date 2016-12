Nächster Interessent für die Kirschallee Die Flächen der alten Industriebrache sind gefragt, nicht nur bei Firmen innerhalb der Gemeinde.

Neustadt. Die Stadt Neustadt hat die nächsten guten Neuigkeiten parat. Zumindest, was die Revitalisierung der Industriebrachen an der Kirschallee in Langburkersdorf betrifft. Es gibt bereits einen nächsten Interessenten, der sich eines der drei Baufelder sichern will. Die Verhandlungen mit dem Bewerber laufen bereits, wie Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) mitteilte. Es handelt sich dabei um ein etwa ein Hektar großes Grundstück. Sollten die Kaufverhandlungen positiv enden, hätte die Kommune damit bereits rund ein Drittel der freien Flächen an der Kirschallee an den Mann gebracht. „Das wäre ein sehr gutes Omen“, äußerte Mühle.

Erst in dieser Woche kam heraus, dass der Wohnmobilhersteller Capron aus Neustadt das erste Baugrundstück an der Kirschallee bekommen wird. Die Erwin Hymer Group, zu der Capron gehört, hatte den Kaufvertrag unterzeichnet. Voraussichtlich ab dem Frühjahr kann die etwa 1,6 Hektar große Fläche bebaut werden. Der Reisemobilbauer will das Areal nutzen, um die Produktion auszubauen. Auf dem bisherigen Werksgelände, das an das Grundstück grenzt, ist die Kapazität ausgeschöpft. (SZ/kat)

zur Startseite