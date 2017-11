Nächster Halt: Weltraum Der Modeblogger Matthias Limmer will als Tourist ins All fliegen. Einfach mal so.

Im Shooting steht Matthias Limmer der Raumanzug schon mal gut. © Mister Matthew

Ein guter Gag oder doch mehr? Matthias Limmer, durch seinen Modeblog im Internet besser bekannt als Mister Matthew, plant einen Flug ins Weltall. „Den Traum hatte ich schon immer“, sagt er. Den haben allerdings viele. „Jetzt scheint sich für mich aber wirklich die Möglichkeit zu bieten.“ Schon im kommenden Jahr will der 20-jährige Dresdner mit dem privaten US-Raumfahrt-Unternehmen Virgin Galactic als einer der ersten Weltraumtouristen ins All abheben. Virgin Galactic, war da nicht was? 2007 gab es drei Tote, als eine Rakete des Unternehmens während eines Tests in Kalifornien explodierte. Auch 2014 stürzte ein SpaceShip bei einem Testflug ab.

Von solch kleinen Pannen lässt sich Mister Matthew aber nicht den Spaß verderben. Sein etwa vierstündiger Flug durch den Orbit würde ihn rund 250 000 Euro kosten. Zehn Prozent davon will er selbst bezahlen. Und der Rest? „Auf der Fashion Week in London habe ich einen Finanzmakler kennengelernt, der bereit ist, das Geld für mich zu zahlen“, sagt Matthias Limmer. Das Sponsoring würde am Ende beiden helfen. Wie genau das funktionieren soll und wer dieser mysteriöse Geldgeber ist, das bleibt geheim. „Mir fehlt noch das letzte Go, dann können die konkreten Vorbereitungen beginnen.“

Bis es so weit ist, freut sich Mister Matthew über das öffentliche Interesse – eine harte Währung in seinem Business. In diesem Jahr sammelte er schon erste Fernseherfahrungen, war im Frühjahr in der vierteiligen Doku „Diktator“ auf ZDF Neo zu sehen. Fast wären auch noch Auftritte auf RTL2 dazugekommen, doch das Reality-Format „Mjunik“ wurde abgesetzt, bevor es richtig gestartet war. Möge die Rakete nicht das gleiche Schicksal ereilen. (SZ/hbe)

