Nächster Halt: Semperoper An der Orgel und am Klavier begeistert Tom Adler seine Zuhörer. Der Berthelsdorfer kann und will aber noch viel mehr.

Hier fühlt sich Tom Adler wohl, in der Kirche in Oberottendorf an seiner Lieblingsorgel. Auch zu Hause hat der 18-Jährige eine Zimmerorgel stehen. Dafür musste der Ofen in seinem Zimmer weichen. © Karl-Ludwig Oberthür

Wie haben Sie sich im Alter von 13 Jahren die Zeit vertrieben? Mit allerlei Flausen im Kopf wahrscheinlich. Mit den ersten zarten Annäherungsversuchen ans andere Geschlecht vielleicht. Eventuell mit harter Arbeit auf dem elterlichen Hof. Bei Tom Adler aus dem Neustädter Ortsteil Berthelsdorf war das ein klein wenig anders. Der junge Mann fing mit 13 an, Orgel zu spielen – auf eigene Faust, ohne Unterricht. Ein Autodidakt. Wenige Monate später gab er bereits sein erstes Konzert an dem imposanten Instrument. Jetzt, mit 18, ist er Organist, Pianist, Komponist, Dirigent und Sänger. Was andere in ihrem ganzen Leben nicht schaffen, hat Tom noch vor seinem Führerschein abgehakt.

In verschiedenen Kirchen hat Tom Adler sein Talent schon unter Beweis gestellt, der Orgelsommer ist seit einigen Jahren ein Höhepunkt der Kirchgemeinde Lauterbach-Oberottendorf. Der 18-Jährige, der mit seinen gewählten Worten und seiner schicken Kleidung wie aus der Zeit gefallen scheint, ist ein Verehrer Richard Wagners – „nicht unbedingt von seiner Ideologie“, fügt er hinzu und spielt auf den Antisemitismus des Komponisten an –, ebenso von Weber und Bach. Radiomusik interessiert ihn kaum, bei ihm liefen schon als Kind Hörbücher über die großen Komponisten. So kam er mit neun Jahren zum Klavierspielen und mit 13 an die Orgel. „Klassische Musik ist viel komplexer und interessanter“, sagt er und haut in die Tasten. „Toccata und Fuge in D-Moll“, eines der bekanntesten Orgelstücke von Johann Sebastian Bach, schallt durch die Kirche von Oberottendorf. An der alten Dame – die Orgel wurde 1911 erbaut – übt Tom Adler.

Auch, wenn er es nicht als „üben“ bezeichnen würde. Und auch der Zuschauer würde es wohl nicht als solches betrachten, denn Notenblätter sucht man vergeblich. Der Organist braucht sie nicht. „Musizieren funktioniert nicht auf Zwang, sondern nur mit Muße!“, ruft er und spielt eines seiner Lieblingsstücke an, „Das Phantom der Oper“. Gefällt ihm ein Lied, spielt er es einfach nach. Ein paarmal muss er experimentieren, bis ihm der Klang gefällt. Dann bleibt es im Kopf.

Bescheidener Wunderknabe

Dass das etwas Besonderes ist, weiß Tom Adler. Aber er macht keine große Sache daraus. Eines der vielen Dinge, die Martina Herrmann vom Festverein Polenz an ihm schätzt. Seit mehr als einem Jahr arbeiten sie zusammen. Sie, die ehemalige Musiklehrerin, und er, der 18-jährige Wunderknabe, dirigieren den Heimatchor. „Ich habe noch nie ein solches Talent kennengelernt“, fasst sie zusammen. Denn Tom schreibt auch schon mal Lieder um, wenn ihm Passagen nicht so ganz geschmeidig vorkommen, und außerdem singt er den Bass. Zudem war sie beeindruckt von Campanella, der Jugendkapelle von Tom Adler und seinen Mitschülern. Bei ihrem letzten Auftritt im Gesindehaus Polenz war das Publikum so angetan, dass es die Auflösung der Band nicht akzeptieren wollte. Für Tom Adler geht es aber weiter. Er könne einmal ein großer Konzert-Dirigent werden, ist sich Martina Herrmann sicher.

Ein Schritt, den Tom bald gehen will. Sein Abi hat er jetzt in der Tasche. Zwölf Jahre lang besuchte er das Sebnitzer Gymnasium. Der nächste Schritt: Semperoper in Dresden. Dort, in der Notenbibliothek der Staatskapelle, wird er ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Danach will er an die Musikhochschule in Dresden gehen, um Dirigent zu werden. Eine harte Aufnahmeprüfung stehe ihm bevor, sagt Tom, ganz so, als ob er an seinem Bestehen zweifeln würde. Doch ist es eher Wehmut. Der 18-Jährige fühlt sich tief mit seiner Heimat verwurzelt. Das Dorfleben möchte er nicht missen. Er verspricht sich und seinen Wegbegleitern, weiterhin Konzerte in der Region zu geben, auch wenn es ihn jetzt nach Dresden zieht.

„Hoffentlich“, sagt der Lauterbacher Pfarrer Wolfram Albert. Er ist einer von Toms Gefährten, hat ihm das Spielen an der Orgel in Oberottendorf ermöglicht und ihm die Religion nähergebracht. „Tom ist einer, der sich einbringt, einer aus unserer Mitte.“ Eine Erklärung für das Talent des 18-Jährigen hat er nicht, glaubt aber, dass Tom schon früh etwas Eigenes haben wollte, etwas für sich. Er hat sich für die klassische Musik entschieden. Für die Lieder, die er auch im Schlaf auswendig kann.

Wie viele Stücke es sind, das kann der 18-Jährige kaum sagen. Etwas mehr über 300 sollten es sein. Ein wenig Platz muss er im Kopf noch lassen, für seine eigenen Werke. Er habe mal an einem Nachmittag ein kleines Klavierkonzert geschrieben, lässt er beiläufig fallen. Und was haben Sie gestern Nachmittag gemacht?

Nächstes Konzert der Reihe Orgelsommer am Freitag, dem 28. Juli, 20 Uhr, in der Kirche Oberottendorf

