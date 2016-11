Nächster Halt: Riesa Wie fuhr es sich im Jahre 1840 von Leipzig nach Dresden? Ein Brief dokumentiert die viereinhalbstündige Fahrt.

In einem Brief auf dem Papier der Eisenbahngesellschaft berichtet ein gewisser Friedrich Alter von seiner abenteuerlichen Fahrt mit dem Dampfwagen von Leipzig über Riesa nach Dresden. © Abbildung: Stadtmuseum

Es war am 6. September 1979, als sich Freunde aus der Oberprima der Oberrealschule Riesa am Bodensee trafen. Die Organisatoren gaben den Teilnehmern als Einstimmung die Kopie eines Briefes vom 31. Mai 1840. Den hatte Friedrich Alter über eine Dampfwagenfahrt von Leipzig nach Dresden an seinen Schwager, den Uhrmacher Wolff, und seine Schwester in Zerbst geschrieben. Damit waren Erinnerungen an ihre Heimatstadt Riesa verbunden. Das Uhrenfachgeschäft Wolff in Zerbst existierte bis 1945.

Diese sehr aufschlussreiche Berichterstattung aus den Anfängen der Leipzig-Dresdner-Eisenbahn wurde auf Papier der Eisenbahngesellschaft geschrieben. Der Kopfbogen ist eingerahmt vom Bahnhof zu Dresden, dem Viadukt bei Röderau, der Eisenbahnbrücke über die Elbe bei Riesa und dem Bahnhof zu Leipzig. Alle diese Bauwerke gibt es in dieser Form heute nicht mehr.

Los geht´s: abfahrbereit in Leipzig um zwei Uhr, kurz nach Mittag

Friedrich Alter berichtet wie folgt: „Mittags halb 1 Uhr war ich in Leipzig, ich ging sogleich in den Bahnhof und holte mir ein Billet 3. Classe für welches ich zur Fahrt nach Dresden 1 Taler 6 Groschen zahlen mußte... und ging 3/4 2 Uhr wieder in den Bahnhof und setzte mich in einen Wagen. Hier war ein reges Treiben von Menschen. Die Locomotiven wurden geheizt und in Bewegung gesetzt, die Conducteure an jedem Wagen untersuchten die Billets der Passagiere und rissen die Coupons ab. Jetzt schlug es 2 Uhr und es wurde mit einer Glocke das Zeichen zur Abfahrt gegeben. Jetzt wurden 2 Locomotiven vor unseren Wagenzug gehängt, welcher aus 15 Wagen bestand... Ich hatte mich in den ersten Wagen gleich hinter die Locomotiven gesetzt um alles recht genau in Augenschein nehmen zu können, und ich war hiernach froh daß ich mich nicht im 4ten, 5ten, 6ten und so weiter Wagen befand, da beim Fahren die Maschine häufig glühende Kohlen auswirft, welche durch den Luftdruck in die Höhe fliegen und gewöhnlich im 4ten, 5ten, 6ten und folgenden Wagen niederfallen, wodurch den Passagieren, wenn sie nicht immer Acht darauf haben, sehr oft Löcher in ihre Kleider gebrannt werden, in den ersten Wagen ist man dem aber unausgesetzt.

Der erste Stopp: um 2.48 Uhr auf der Station Wurzen

Jetzt ertönte ein schrillendes Pfeifen von den Locomotiven und der Zug setzte sich in Bewegung, ich sah nach der Uhr, es war 2 U. 5 M., erst ging es etwas langsam dann aber sehr schnell, so daß Leipzig meinen Blicken bald entschwunden war und um 2 U. 48 M. waren wir auf der Station Wurzen, wo 5 Minuten angehalten wird, um 3 U. 21 M. waren wir in Dahlen, wo nur 2 Minuten angehalten wurde, um 3 U. 16 M. waren wir in Oschatz.

In Oschatz: der Gegenverkehr aus Dresden

Doch kaum daselbst angelangt, so sahn wir auch schon den Dresdner Wagenzug uns entgegenkommen; hier treffen nämlich beide Wagenzüge immer zusammen und halten 10 Minuten an um neue Passagiere aufzunehmen und die Maschinen wieder mit frischem Wasser zu füllen, hier wurden an unseren Wagenzug noch 8 Wagen mit Passagieren (in jedem Wagen sind 36 Plätze) angehangen und 1 Locomotive zurückgelassen.

Ankunft in Riesa: um 4.04 Uhr mit zehn Minuten Aufenthalt

wir fuhren also mit 1 Locomotive und 23 Personenwagen weiter und waren 4 U. 4 M. in Riesa, wo die Conducteure an jedem Wagen sagten, daß hier 10 Minuten angehalten wurde... Nach 10 Minuten ging es weiter und um 4 U. 54 M. waren wir in Priestewitz, wo wieder 6 M. angehalten wurde.

Der Tunnel bei Oberau: „eine wahrlichst großartige Überraschung“

Dann ging es weiter und es war für mich eine wahrlichst großartige Überraschung, als wir in den Tunnel bei Oberau einfuhren dieses Kunstwerk zu sehen. Von den Wänden und der Decke, welches zusammen nur einen Felsen ausmacht, tropft beständig das klarste Wasser, so daß man beim Hindurchfahren wie von einem sanften Sprühregen angefeuchtet wird. Als wir durch den Tunnel kamen, waren wir bei Oberau um 5 U. 18 M., hier wurde wieder 7 Minuten angehalten und noch 4 Wagen angehangen, welche nur Passagiere aufnahmen, um 5 U. 43 M. waren wir in Ketzschenbroda, hier wurde nur 2 Minuten angehalten.

An der Gastwirtschaft Weintraube: die Weiterfahrt verzögert sich

Um 5 U. 57 M. waren wir an der Weintraube, eine Gastwirtschaft, ohngefähr eine Stunde vor Dresden, hier wurde wieder 3 Minuten angehalten, doch hier ereignete sich folgender Vorfall, nämlich als das Zeichen, wie gewöhnlich, zur Abfahrt gegeben wurde, so wollte sich der Zug erst gar nicht von der Stelle bewegen, endlich... doch so langsam, daß wohl ein gewöhnlicher Spaziergänger eine Viertelstunde lang nebenher gehen konnte, hierdurch äußerte sich nun der Unwille vieler Passagiere sehr laut durch Poltern mit den Füßen und so weiter… welches der Locomotivführer alles mit anhören mußte; hier muß ich noch bemerken, daß auf jeder Hauptstation nur 1 Locomotive geheizt und zur Abfahrt bereit steht, welche im Falle unterwegs etwas an einer anderen Locomotive schadhaft wird, durch ein gegebenes Zeichen der Bahnwärter, die gleichsam eine Telegrafenlinie bilden, mit aller Schnelligkeit abfährt und den Zug dann weiterbefördert.

Wie die Vögel in der Luft nach Dresden: Ankunft um 6.30 Uhr am Abend

Doch es wurde kein solches Zeichen gegeben, und ich glaube, nach meiner Ansicht, es lag die Schuld der langsamen Fahrt einzig und allein an dem Locomotivführer, welcher wahrscheinlich auf der letzten Station zu viel Dampf abgelassen und die Feuerung vernachlässigt hatte, denn nach Verlauf einer guten Viertelstunde fing der Zug an wieder so schnell zu fahren, als er auf dem ganzen Wege nicht gefahren war, und wir flogen gleichsam wie die Vögel in der Luft nach Dresden, wo wir 6 Uhr 30 Minuten eintrafen...“

