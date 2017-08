Nächster Halt: Reichstag Frauke Petry kommt als sächsische Spitzenkandidatin mit der AfD sicher in den Bundestag. Die Frage ist nur, wie.

zurück Bild 1 von 2 weiter Nur die Augenringe verraten, dass Frauke Petry neben ihrer Arbeit im Sächsischen Landtag und dem Wahlkampf einen drei Monate jungen Sohn hat. Das Foto entstand vor einer Woche am Rande eines Treffens mit der SZ im Landtag. © Ronald Bonss Nur die Augenringe verraten, dass Frauke Petry neben ihrer Arbeit im Sächsischen Landtag und dem Wahlkampf einen drei Monate jungen Sohn hat. Das Foto entstand vor einer Woche am Rande eines Treffens mit der SZ im Landtag.

Am 11. November 2016 kommen mehr als 500 Menschen zum Pirnaer Elbeparkplatz, um der AfD-Chefin zuzuhören. Neun Tage später wählt sie der AfD-Kreisverband mit 92 Prozent zur Direktkandidatin für die Bundestagswahl.

Der entscheidende Tag für Frauke Petrys Karriere ist der 22. April 2017. Auf dem Bundesparteitag in Köln entscheidet ihre Partei, die Alternative für Deutschland, ihren „Zukunftsantrag“ nicht einmal auf die Tagesordnung zu nehmen. Ein Affront, denn noch ist Petry die Bundesvorsitzende der AfD. Mit ihren Thesen will sie die Partei auf Linie bringen, den Kurs in Richtung Bundestag setzen und sich dabei deutlich von den Rechtsaußen ihrer Partei distanzieren. Doch die Delegierten entscheiden anders. Sie wollen das Anliegen ihrer Bundeschefin nicht einmal diskutieren.

Kurz zuvor hatte Frauke Petry deutlich gemacht, dass sie als Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf nicht zur Verfügung steht. Sie sagt: „Es gibt ein Leben nach der AfD.“ Alexander Gauland, einer ihrer stärksten innerparteilichen Gegner, wird am Ende zusammen mit Alice Weidel Spitzenkandidat. Zum Trost ruft er Petry noch in Köln zu: „Die AfD braucht dich.“

Seit Köln ist viel passiert. Es scheint so, als könne Petry Ruhe nicht vertragen. Wo sie ist, ist immer was los. Vor drei Monaten hat sie ihr fünftes Kind zur Welt gebracht. Der kleine Ferdinand ist nun bei all ihren Terminen dabei. Auf ein Wahlplakat hat sie ihn drucken lassen. Er liegt in ihrer Hand, darüber der Schriftzug: „Und was ist Ihr Grund für Deutschland zu kämpfen?“

Nach Köln ging eine zweite Niederlage im Juli an Frauke Petry vorüber. Mancher im AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wollte sie als Spitzenkandidatin entsorgen. Dabei hatte die Kreis-AfD noch vor einem Jahr am aggressivsten dafür geworben, dass Frauke Petry in der Region als Direktkandidatin antritt. Die Abwahlanträge scheiterten.

An dem Tag, an dem dieser Text geschrieben wird, empfiehlt wiederum ein Ausschuss des Sächsischen Landtags den Abgeordneten, Frauke Petrys Immunität aufzuheben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Petry wegen des Verdachts auf Meineid. Petry selbst spricht sich seit Langem dafür aus, ihre Immunität aufzuheben. Dann, sage sie, würden die Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden, endlich öffentlich. Und sie könne sich dazu positionieren. Anhänger der AfD sehen in dem Zeitpunkt einen Angriff auf ihre Partei kurz vor der Bundestagswahl. Ob Petry angeklagt wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Frauke Petry hat viel zu tun. Ein Tag, an dem die Sächsische Zeitung sie im Wahlkreis begleiten kann, findet sich nicht. Bis zum 24. September wird sie nur noch eine Handvoll Termine im Landkreis wahrnehmen. Ihre Kritiker legen ihr das als Desinteresse am Direktwahlkreis aus. Sie entgegnet, als Bundesvorsitzende und Spitzenkandidatin in Sachsen habe sie viele Verpflichtungen. „Es ist daher leider nicht möglich, mich im Wahlkampf allein auf den Landkreis zu konzentrieren.“

Aber sie nimmt sich Zeit für ein Gespräch in ihrem Landtagsbüro, in Dresden. Ferdinand und sie haben schon zweieinhalb Stunden Fraktionssitzung hinter sich. Der Kleine ist müde. Seine Mutter augenscheinlich nicht. Zu Beginn des Pressegesprächs wird ihr Sohn noch fix gestillt, da hat die Ost-Frau keine Manschetten. Sie wirkt fit, gut gelaunt, ihr Teint ist braun geworden im Familienurlaub. Nur ihre Augen verraten, dass das Leben mit Säugling, Wahlkampf und vier größeren Kindern zu Hause in Leipzig schlaucht. Ihren Mann, den nordrhein-westfälischen AfD-Chef Marcus Pretzell, sieht sie nur am Wochenende. Ferdinands Papa hat gleich zwei Mandate: Er sitzt im Düsseldorfer Landtag und im EU-Parlament.

„Am nervigsten an der AfD ist…“ zurück 1 von 15 weiter Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge möchte ich für die AfD das Direktmandat holen, weil auch die Bürger in diesem Landkreis eine vernünftige Politik verdient haben. Mein Lieblingsort im Wahlkreis ist Sebnitz, weil es ein Ort ist, der über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt ist, und weil ich dort sehr vernünftige Bürger getroffen habe. Am besten an Deutschland gefällt mir die Sprache. Im Bundestag vermisse ich die AfD. Das Gefährlichste an der Flüchtlingspolitik der Regierung ist, dass sie imstande ist, Europa und Deutschland auf absehbare Zeit in der Versenkung verschwinden zu lassen. Mit Angela Merkel würde ich streiten und diskutieren. Am besten an der AfD ist ihre Gründungsidee, nämlich vernünftige Wirtschafts- und Familienpolitik zu machen. Am nervigsten an meiner Partei ist, dass sie sich so ungern führen lässt. Ein Vorbild für mich ist Martin Luther. Ich habe fünf Kinder, weil ich Kinder liebe. Wenn ich beruflich etwas anderes machen würde, würde ich wieder eine Firma gründen oder in der Forschung arbeiten. Das Ergebnis meiner Doktorarbeit war die Charakterisierung eines neuen menschlichen Gens. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten mit meiner Familie überall da, wo Wasser ist. Also an Meeren, Seen, Flüssen … Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind meine Kinder und mein Ehemann. Am 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, werde ich bestimmt keine Langeweile haben.

Zur Person zurück 1 von 5 weiter Geboren wurde Frauke Petry am 1.Juni 1975 in Dresden. Sie wuchs in Schwarzheide in der Niederlausitz auf. Dort arbeitete ihr Vater als Diplomingenieur im VEB Synthesewerk. Ihre Mutter ist ebenfalls Chemikerin. Am 1. März 1989 flüchtete ihr Vater in die BRD. Petry zog ihm kurz darauf mit Mutter und Schwester nach. Nach ihrem Abitur studierte sie Chemie und schloss ihre Promotion mit Auszeichnung ab. Mit ihrer Mutter führte sie von 2007 bis 2014 in Leipzig eine Firma. Sie ging pleite. Zur Wahlalternative 2013, der Vorgängerinitiative der AfD, kam sie Ende 2012. Die AfD baute sie von Beginn an mit auf. Im Herbst 2014 zog die Partei in den Sächsischen Landtag ein. Mit Marcus Pretzell, dem Chef des AfD-Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen, ist Frauke Petry in zweiter Ehe verheiratet. Im Mai gebar sie ihr fünftes Kind. (SZ/wer)

Frau Petry, wie sehr hat die Debatte um Ihre Abwahl als Direktkandidatin Sie und die Partei beschädigt? Es sei schmerzlich, sagt sie, was im Landkreis in den vergangenen Monaten passiert ist. Denn nicht sie wollte um jeden Preis hier antreten. Im Gegenteil: „Der Vorstand wollte unbedingt, dass ich hier kandidiere – wohl wissend, dass wir im Hinblick auf die Ausrichtung der Partei nicht immer einer Meinung waren.“ An sich sei die Bindung des Landesvorstands zum ältesten AfD-Kreisverband Sachsens von jeher stark gewesen. Dass die Ideen der AfD in der Region gut ankommen, merkte Petry schon vor vier Jahren beim Bundestagswahlkampf 2013 in Pirna. „Die Menschen kamen sehr unerschrocken auf uns zu“, sagt sie.

Wohin steuert die AfD?

Der bundesweite Streit um die Ausrichtung der Alternative für Deutschland wird im Landkreis wie unter einem Brennglas sichtbar. Denn dass ein bereits nominierter Kandidat – zumal mit der Prominenz einer Bundes-Parteichefin – noch einmal zur Abwahl steht, war ein Novum in der Region. Die Schlagzeilen, die die Geschichte produzierte, hätten der Partei deutschlandweit geschadet, sagt Petry. Ihr selbst eher weniger, denkt sie. „Mittlerweile werde ich auch unabhängig von der AfD wahrgenommen. Der Partei nutzen solche Spielchen nicht.“

Einst war es Frauke Petry, die den AfD-Gründer Bernd Lucke rechts überholte. Dann passierte ihr das Gleiche. Seitdem präsentiert sie sich als gemäßigte Alternative zu den Höckes und Poggenburgs der Partei. Auch Spitzenkandidat Gauland und Co-Bundeschef Meuthen müsse sie mittlerweile zu dem Lager zählen. Leider, sagt sie.

Moderat gibt sie sich auch bei ihrem ersten Wahlkampfauftritt im Landkreis seit einem halben Jahr. Im Gasthof Hertigswalde bei Sebnitz reicht der Platz kaum. Lange Tischreihen hat der Wirt aufgestellt. Die Stühle daran sind schnell besetzt, immer mehr werden geholt. Am Ende kommen fast 200 Leute. Petry stellt ihr Wahlprogramm vor: Stärkung von Unternehmen und Handwerkern, Senkung der Mehrwertsteuer, Abschaffen der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, kein Islamunterricht an Schulen. Die Leute hören zu, applaudieren höflich.

Dass Petry mit den Rechtsaußen nicht gut kann, zeigte sich schon bei Gesprächen mit der Pegida-Leitung im Januar 2015. Mit dem übersteigerten Selbstwertgefühl eines Lutz Bachmann, sagt Petry, konnte sie nichts anfangen. Dass der aus seiner Bewegung nicht mehr gemacht hat, wirft sie ihm vor. Denn mit den Demonstranten habe die AfD immer sympathisiert. Sie wusste aber auch: „So eine Bürgerbewegung lässt sich nicht kontrollieren.“

Bei allen Querelen geraten die politischen Inhalte bisweilen in den Hintergrund. Raus aus dem Euro, Zuwanderung stoppen, weniger Subventionen, weniger EU, Familien mehr unterstützen, am besten mit einer großen Steuerreform. Dass das Steuerkonzept der AfD rechnerisch nicht aufgeht, gibt Petry zu. Noch habe die Partei nicht alle Kennzahlen, die nötig seien, das aufzulösen, sagt sie. Und außerdem habe die FDP mit ihrem Steuerkonzept das gleiche Problem. Zu Petry gehört aber auch, wie sie kürzlich in der ARD sagte, dass sie ihren Satz zum Schießbefehl gegen Flüchtlinge an der Grenze nicht bereut.

Im Kern bleibt eine Frage: Welche AfD bekommen die Wähler, wenn sie für Petry stimmen? Die Partei selbst hat sich dagegen gewehrt, ihren Kurs noch vor der Bundestagswahl festzulegen. Das Parteiausschlussverfahren gegen Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hängt in der Schwebe. Petry bedauert das. Was aus ihr im Bundestag wird, ist offen. Jetzt kann sie nur sagen, dass sie für ihre politischen Ideale kämpfen wird. Doch welche AfD nach der Wahl im Bundestag ankommt, weiß auch die Frau an der Spitze nicht. (mit SZ/aw)

Die Kandidaten-Reportagen finden Sie im Internet.

Den Wahlcheck mit einem Vergleich aller Kandidaten finden Sie hier.

zur Startseite