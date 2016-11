Nächster Halt: Passage Touristen in der Altstadt finden eher selten den Weg bis auf die Berliner zum Shoppen. Wie wäre es mit einem Shuttle?

Immobilienmanager Tobias Heid in der Straßburg-Passage: Touristen könnten doch bequem aus der Altstadt hier her gebracht werden, findet er. © nikolaischmidt.de

Manchmal muss man auch ungewöhnliche Ideen haben, um etwas zu bewegen. Meint Tobias Heid. „Wer weiß, vielleicht wird das alles ja jetzt bei Facebook zerpflückt, kritisiert und als Spinnerei wahrgenommen, wenn es in der SZ steht“, sagt der Gesellschafter der Heid und Partner Immobilienmanagement GbR. Aber, so gibt er zu bedenken, wenn keine neuen Gedanken für Görlitz entwickelt werden, bleibt es eben so, wie es ist. Und das möchte Tobias Heid nicht. Er nicht und andere Händler in der Innenstadt an und rund um die Berliner Straße ebenso wenig.

Es geht um ein altbekanntes Problem. Görlitz-Touristen schauen sich die historische Altstadt an. Das ist gut und richtig. Aber wenn sich die Besucher nicht auskennen in der Stadt, kommen sie auch nicht zum Einkaufen auf die „Meile“ jenseits, also südlich des Postplatzes. „Als wir neulich über den Vorbereitungen unseres Bid-Projektes gesessen haben, kam dieses Thema zur Sprache“, sagt Tobias Heid. Und dabei wurde eine eher ungewöhnliche Idee entwickelt: wie wäre es, wenn zwischen der Altstadt und dem „Einkaufszentrum“ eine Art Shuttle fahren würde? „Natürlich müsste das schon rein optisch zu Görlitz passen“, sagt Tobias Heid. Ein kleiner Bus zum Beispiel wäre möglich, eine kleine Bahn, wie sie schon in anderen Touristenhochburgen im Landkreis unterwegs ist. Vielleicht in der Kreisstadt ja auch mit Elektromotor, mit Öko-Strom, den die Stadtwerke liefern könnten. „So eine Bahn wäre ja nicht nur für die Touristen da. Görlitzer könnten sie ebenso nutzen wie Geschäftsleute, die gern in der Altstadt essen gehen “, sagt Tobias Heid.

Altstadt auf der einen Seite und die Einkaufsmöglichkeiten rund um die Berliner Straße – das Problem ist auch in der Europa-Stadt-Gesellschaft bekannt. „Das touristische Zentrum in Görlitz ist nun mal nicht auch das Handelszentrum“, sagt Marketingexpertin Eva Wittig. Natürlich gebe es auch in der Altstadt ein gewisses Handelsangebot. „Aber das ist doch eher auf die Zielgruppe Touristen fokussiert“, sagt sie.

Beide Seiten in Einklang zu bringen sei schwierig, sagt Eva Wittig. Das Kaufhaus könne eine Art „Scharnier“ bilden aber das ist eher noch Zukunftsmusik. Generell, so die Prokuristin und Marketingfrau bei der Europa-Stadt-Gesellschaft EGZ, könne Görlitz beim Thema Handel punkten. „Man bekommt hier alles. Auswahl und Aufenthaltsqualität stimmen“, sagt sie. Vor allem die jüngsten Aktivitäten auf der Jakobstraße hebt sie hervor. „Das ist eine überaus positive Entwicklung“, sagt Eva Wittig.

Wenn die Altstadt-Touristen erst einmal bis dorthin vorgedrungen sind. Denn momentan schreckt die Baustelle Postplatz wohl eher noch Besucher von einem Gang Richtung Bahnhof ab. „Ständig ändern sich die Wege rund um den Postplatz, man hat schon als Einheimischer zu tun“, sagt Straßburg-Passagenmanager Tobias Heid. Natürlich, schildert er, ist der Postplatz eine ganz wichtige Baustelle in der Stadt. „Wenn er erst einmal fertiggestellt ist, wird er schöner und attraktiver für Besucher und Görlitzer sein, als bisher“, ist Tobias Heid sicher. Schade sei es um Parkplätze, die wegfallen. „Da müssen wir sehen, dass es Ersatz gibt“, sagt Tobias Heid.

So oder so: Das Thema Shuttle zwischen Altstadt und der Berliner Straße ist zwar noch nicht vom Tisch. „Aber wir haben es derzeit erst einmal zurückgestellt“, sagt Tobias Heid. Gründe dafür gibt es mehrere. Zum einen sind es gesetzliche Anforderungen. Ein Shuttle, wie immer es aussehen mag, benötigt feste Haltestellen, einen geregelten Fahrplan, so Tobias Heid. Er hätte eher dafür plädiert, dass das Shuttle nach Bedarf hält, Hop-on, Hop-off. Zum anderen ist da natürlich die finanzielle Seite. Wer würde sich denn an dem Projekt beteiligen? Händler? Stadt? Mit Blick auf die gescheiterte Crowdfunding-Aktion zum Lichterglanz 2016 eine gute Frage. „Dabei könnte man die Idee doch ausbauen, zum Beispiel mit einem Shuttle aus der Innenstadt bis zum Berzdorfer See“, sinniert Tobias Heid.

