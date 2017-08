Nächster Halt: Fürstliches Moritzburg Seit April pendelt die Linie M viermal täglich zwischen den beiden Tourismusorten. Das Angebot ist aber nicht nur für Gäste des Elblands gedacht.

Auf der Zielgeraden: Ein Bus der Linie M biegt auf die Moritzburger Schlossallee ein. Das M steht für Moritzburg und Meißen. Dank des neuen Angebots sind beide Orte mit dem ÖPNV nun direkt verbunden. Mit einer Fahrzeit von 34 Minuten. © Norbert Millauer

Neues spricht sich nicht sofort herum. Das weiß man auch bei der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM). Darum hat das Busunternehmen jetzt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) eines seiner Fahrzeuge mit großformatigen Fotos von Schloss Moritzburg auf der einen und dem Meißner Stadtpanorama auf der anderen Seite verzieren lassen. Dazu ist auf dem Bus zu lesen: „Nächster Halt: Fürstliches Moritzburg“ und „Nächster Halt: Porzellanstadt Meißen“.

Zwischen diesen beiden Tourismushochburgen des sächsischen Elblands ist die neue Buslinie M seit April unterwegs. Viermal täglich im Zwei-Stunden-Takt. Und was noch wichtiger ist: Für eine Strecke benötigen die Busse gerade mal 34 Minuten. Gundula Bleul, Geschäftsführerin der gemeindeeigenen Kulturlandschaft Moritzburg GmbH, weiß, wie umständlich und zeitaufwendig es vor dem Start des neuen Angebots für Gäste ohne eigenen Pkw war, von einem der beiden Orte in den anderen und wieder zurück zu gelangen. Denn eine direkte Verbindung gab es nicht.

Rolf Baum, der Geschäftsführer der VGM, zeigt sich jetzt bei einem Vor-Ort-Termin in Moritzburg durchaus zufrieden mit dem Start der Linie M. „Bisher waren auf ihr rund 3 600 Fahrgäste unterwegs. Gäste und Einheimische gleichermaßen.“ Denn auch für Letztere ist das Angebot lukrativ, wenn es darum geht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell in die Kreisstadt und wieder zurück zu kommen. Schließlich zahlt man für die Express-Verbindung – außerhalb der beiden Orte gibt es nur einen Stopp am Haltepunkt Weinböhla – den normalen VVO-Tarif. Aktuell 4,10 Euro für eine Fahrt.

Da ist es nicht verwunderlich, dass die neue Buslinie entlang ihrer Fahrstrecke weitere Begehrlichkeiten weckt. So wird es bei Bedarf ab 8. August zwei weitere Möglichkeiten zum Ein- und Aussteigen geben: an der Laubenhöhe in Weinböhla und am Deutschen Haus in Niederau. Diese Änderungen erfolgen vor allem aus touristischer Sicht. „Der Stopp an der Laubenhöhe ist vor allem für Wanderer interessant, die von Moritzburg nach Weinböhla laufen, dann aber nach dem Verlassen des Waldes nicht noch durch den ganzen Ort laufen wollen“, sagt Gundula Bleul.

Nicht zum Zuge kommen dagegen die Auer-Bewohner. In dem kleinen Moritzburger Ortsteil gibt es ebenfalls Wünsche nach einem Halt der Linie M. Rolf Baum erklärt, warum es dort keinen Stopp geben wird. „Da sich die Haltestelle nicht direkt an der Straße befindet, muss der Bus erst ein Ringel drehen. Das kostet Zeit.“ Die kurze Fahrzeit ist ein Plus des neuen Angebots.

Das soll es vorerst bis zum Ende der Ausflugssaison am 31. Oktober geben. Und so wie es aussieht, auch im nächsten Jahr wieder. Ob die Busse künftig auch zur Aschenbrödel-Zeit in Moritzburg fahren, ist nicht zuletzt eine Frage des Geldes. Darum muss das derzeitige Angebot erst einmal weiter etabliert werden. Denn die bisher durchschnittlich 30 Fahrgäste pro Tag sind durchaus noch eine ausbaubare Größe. Der neu beklebte Bus ist daher im gesamten Netz der VGM unterwegs, um für die Linie M zu werben.

zur Startseite