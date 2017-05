Nächster Dynamo-Abgang steht fest Er wäre gern in Dresden geblieben. Doch auf ein Vertragsangebot hat Giuliano Modica vergeblich gewartet – und sich jetzt anderweitig umgesehen.

Klatscht er noch mal Beifall oder reibt sich Giuliano Modica doch die Hände, als wolle er eine neue Aufgabe anpacken? Dynamo wird er jedenfalls verlassen (müssen). © Robert Michael

Keine Mail, kein Anruf, kein Wort, und das seit mehr als vier Wochen. Für einen Spieler, den man trotz auslaufenden Vertrages gern weiter in der eigenen Mannschaft haben will, ist das so kurz vorm Saisonschluss ein bisschen wenig. Findet Silvio Meißner und liegt mit seiner Einschätzung vermutlich nicht daneben.

Immerhin 250 Erst- und 132 Zweitligaspiele hat der 44-Jährige bestritten und seit der Winterpause zwei-, dreimal mit Dynamo Dresdens Sportchef Ralf Minge konkret verhandelt. Meißner ist Berater von Innenverteidiger Giuliano Modica, einem von Dynamos Aufstiegshelden. Im Prinzip sind sich beide Seiten auch einig gewesen. Dass Modica, der in der vergangenen Saison alle 38 Drittligaspiele von der ersten bis zur letzten Minute bestritten hat, gern in Dresden bleiben möchte, steht ohnehin außerhalb jeglicher Diskussion.

Nur will ihn Dynamo offenbar nicht mehr haben. Beim Auswärtsspiel in Stuttgart am 2. April sind sich die Verhandlungspartner im Stadion mehr oder weniger zufällig begegnet, und Minge rief Meißner zu, spätestens in der darauffolgenden Woche das besprochene Vertragsangebot zu schicken. Passiert ist seitdem nichts – mal abgesehen davon, dass sich Modica drei Tage später gegen Heidenheim plötzlich auf der Ersatzbank wiederfand. Die Leistung des 26-Jährigen beim unheilvollen 3:3 in Stuttgart ist zweifellos schlecht und er an zwei Gegentoren mindestens mitschuldig gewesen. Die Entscheidung von Trainer Uwe Neuhaus, einen wie Modica in den (aufstiegs-)entscheidenden Wochen auf die Bank zu setzen, kam dennoch einigermaßen überraschend.

Offizielle Erklärung: Leistungsgründe. Und tatsächlich hat sein Vertreter, der drei Jahre jüngere Jannik Müller, seine Sache sehr ordentlich gemacht – abgesehen von ein, zwei Wacklern pro Spiel.

Modica hat das stillschweigend so hingenommen. Kommentieren möchte er die verfahrene Situation lieber nicht, zumal er nach einer Schulterverletzung aus der Vorwoche vergangenen Freitag bei der 2:4-Pleite in Bochum nicht zur Verfügung stand. Dafür bricht Meißner sein Schweigen, beendet die Funkstille, für die es aus seiner Sicht keine Erklärung gibt. „Gründe wurden uns nicht genannt, sonst könnten wir mit der Situation ja anders umgehen“, sagt Meißner und bezeichnet Dynamos Vorgehen als ein „bisschen komisch“.

Dass Minge schlichtweg vergessen haben könnte, sich zu melden, hält der gebürtige Hallenser für abwegig. Zu lange ist er schließlich schon im Geschäft und zu gut mache Minge seinen Job, als dass so etwas passieren könne. Die Konsequenz ist naheliegend: Meißner hat sich auf Vereinssuche gemacht, und Modica steht damit de facto nach Marvin Stefaniak (wechselt zum VfL Wolfsburg) und Nils Teixeira, dessen auslaufender Vertrag ebenfalls nicht verlängert wird, als dritter Abgang fest.

Auch Gogia wechselt – nach Berlin?

Auch Akaki Gogia wird Dynamo verlassen. Die Verhandlungen mit Union Berlin sind weit fortgeschritten, während sich selbige beim vom 1. FC Nürnberg ausgeliehenen Stefan Kutschke hinziehen. Die kolportierte Ablöseforderung von 1,5 Millionen Euro stimmt zwar nicht – was die Einigung allerdings auch nicht näher rücken lässt. Nach SZ-Informationen hat Nürnberg noch gar keine Summe aufgerufen, und Dynamo verhandelt noch mit dem Stürmer.

Im Fall Modica ist die Sache indes klar. „Für uns ist offensichtlich, dass Dynamo doch nicht verlängern will und sich Giuliano anderweitig umsehen muss. Es kann ja nicht sein, dass ein Spieler mit der Qualität im Sommer arbeitslos ist“, erklärt Meißner und betont – ganz Berater – in dem Zusammenhang noch einmal Modicas Anteil am Aufstieg sowie die „überwiegend guten Leistungen in der vergangenen und auch in dieser Saison, die nicht unbemerkt geblieben sind“. Interessenten gibt es also einige, ohne dass Meißner konkret wird.

Allerdings handelt auch Dynamo nicht unvorbereitet. Nach SZ-Informationen ist man sich mit einem bundesligaerfahrenen Innenverteidiger so gut wie einig. Der Neuzugang könnte dann mit Florian Ballas die Innenverteidigung bilden – plus Jannik Müller als verlässlicher Ersatz in der Hinterhand. Zudem besitzt auch Hendrik Starostzik, der vor der Saison vom Drittliga-Absteiger Stuttgarter Kickers kam und bislang zweimal für je sechs Minuten eingewechselt wurde, einen Vertrag bis 2018.

Dass es für Modica anders kommt, kann sich Meißner nur schwer vorstellen. „Sollte es doch so sein, gucken wir uns das Angebot natürlich an und setzen uns vielleicht auch noch mal an den Tisch“, sagt Modicas Berater und versichert abschließend: „Giuliano hat sich im Verein sehr wohlgefühlt, auch in der Stadt. Ein weinendes Auge ist schon dabei. Aber was willst du machen? So ist das Geschäft.“

