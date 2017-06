Nächster Abschnitt für Fernwärme Der Energieversorger Ewag modernisiert für 2,6 Millionen Euro das Wärmeversorgungsnetz.

In Pulsnitz wird weiter gebaut, diesmal auf der Külz-Straße. © dpa

Der Kamenzer Energieversorger Ewag modernisiert seine Fernwärmeversorgungsanlagen in der Stadt Pulsnitz. Dazu wird unter anderem eine Fernwärmeleitung zwischen dem Wettinplatz und dem Wohngebiet Königsbrücker Straße/Straße des Friedens neu errichtet. Der erste Bauabschnitt zwischen dem Wettinplatz(Schützenhaus) und der Poststraße wird am 30. Juni abgeschlossen sein, teilt die Ewag mit. Im zweiten Bauabschnitt wird jetzt der Anschluss dieser Fernwärmeleitung in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße realisiert. Dazu wird im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 4. August die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in diesem Abschnitt vollständig gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert, so die Information der Ewag.

Mitte Mai begann die Ewag mit der Modernisierung der Fernwärme in Pulsnitz. Insgesamt versorgt die Ewag hier rund 1 300 Einwohner in 1 000 Wohnungen. Insgesamt lässt die Ewag 660 Meter neue Leitung verlegen. Die Trasse wird in vorhandene Leitungen eingebunden. Der Leitungsbau ist Teil eines Großprojektes. Außerdem entsteht an der Fabrikstraße ein modernes Heizkraftwerk. Es ersetzt drei alte Heizwerke in Pulsnitz.

2,6 Millionen Euro investiert die Ewag in die Modernisierung der Anlagen. Das sei notwendig, weil das Pulsnitzer Fernwärmenetz aus der Zeit der 1990er-Jahre stamme. So entsprechen die Anlagen nicht mehr den heutigen technischen Standards und müssen erneuert werden. (szo)

Für Fragen und Hinweise steht die Ewag Kamenz unter der Rufnummer 03578 377 111 zur Verfügung.

