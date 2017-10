Nächster Abriss im Oberland An der Oberlausitzer Straße im Ebersbacher Wohngebiet verschwindet der Block mit den Nummern 26 bis 30. Die Mieter haben Ersatzwohnungen erhalten.

Dieser Wohnblock im Ebersbacher Oberland wird abgerissen. © Matthias Weber

An der Oberlausitzer Straße im Ebersbacher Wohngebiet Oberland startet der Abriss eines Wohnblocks. Derzeit wird das Gebäude mit den Hausnummern 26 bis 30 mit drei Aufgängen entkernt, der Abbruch folgt.

Die Mieter in dem Block mussten ausziehen, bekamen aber Ersatzwohnungen vom Vermieter, der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU) angeboten. Ausziehen musste auch eine Arztpraxis für Innere Medizin. Sie ist jetzt ebenfalls in einem anderen Gebäude der EWU, an der Anhalter Straße, untergebracht und damit im Wohngebiet geblieben.

Die EWU, die Eigentümer vieler Wohnblöcke im Wohngebiet Oberland ist, reduziert damit ihren Wohnungsbestand weiter – ein Trend, der seit mehreren Jahren anhält. Grund ist der hohe Leerstand, vor allem große Wohnungen im Plattenbau sind nicht mehr gefragt, stellt EWU-Geschäftsführer Andreas Stein schon seit mehreren Jahren fest. Familien, die mehr Wohnfläche brauchen und sie sich auch leisten können, ziehen lieber mehr ins Grüne oder bevorzugen ein eigenes Haus mit Grundstück, ist Andreas Steins Erfahrung. (SZ/rok)

