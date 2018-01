Nächstenliebe an der Bautzner Der Verein ASH hat seine Kleiderkammer von Kamenz-Ost in die Altstadt verlagert. Der neue Laden hat Charme. Das muss sich noch herumsprechen.

Sabine Kolbe gehört auch zum Verkaufs-Team des Ladens. Sie gibt Kundenwünsche gern und schnell ans Lager weiter.

Kamenz. Bunt ist der Laden, gut sortiert, übersichtlich und mit dem gewissen Pepp dekoriert. In langen Regalen liegen Kinderkleidung, Bettwäsche, Handtücher, Damen- und Herrenmode. Die Auswahl ist groß. Verkäuferin Sabine Kolbe sortiert täglich die neueste Ware ein. Die kommt zum großen Teil aus dem Lager der Arbeitslosenselbsthilfe (ASH) Kamenz. Ihre Kollegin und Projektanleiterin Marina Griete bringt alles auf Bestellung vorbei. Das geht fix und man kann gut auf einzelne Wünsche eingehen.

Es sind getragene Teile, die aber gut erhalten sind. Bedürftige können sie in dem neuen Geschäft an der Bautzner Straße 62 für eine kleine Spende erwerben. Das Prinzip der Kleiderkammer ist bekannt. Wer eine Bedürftigkeit nachweisen kann – sei es Hartz IV, einen Arbeitslosen- oder Rentenbescheid bzw. sonstige soziale Einkünfte wie Wohngeldbescheid oder einen Behindertenausweis – der darf hier einkaufen. Eine Jeans kostet 2 Euro, Kindersachen zwischen 50 Cent und 2 Euro.

Näher an die City herangerückt

Etwa 300 Menschen nutzen monatlich das Angebot des Vereines. Eine Außenstelle gibt es in Großröhrsdorf. Und sogar mit dem Mobil ist man in der Gegend unterwegs. Im Stammhaus der ASH an der Oswald-Kahnt-Straße werden die Sachen gelagert.

Vor ein paar Monaten befand sich die Hauptverkaufsstelle noch in Kamenz-Ost, wo man lange Zeit an der Andreas-Günther-Straße zugange war. „Die Räume waren aber mit der Zeit einfach zu uneffektiv. Vor allem die Warenanlieferung in den ersten Stock gestaltete sich immer schwieriger. Wir waren seit Längerem auf der Suche nach neuen Wegen“, sagt ASH-Chefin Anja Steinborn. Seit Oktober befindet sich der Laden nun an der Hauptgeschäftsstraße von Kamenz. „Es ist ein bisschen wie eine Schnittstelle von der Unter- zur Altstadt. Eine passende Lage“, findet City-Managerin Anne Hasselbach.

Sie half bei der Ausgestaltung des neuen Standortes mit. Freute sich natürlich über die Beweggründe der ASH, näher an die City heranzurücken. Das Geschäft Nummer 62 stand Jahre leer. Vorher war hier die Videothek Traumland eingemietet. Von deren ehemaligem Betreiber erhielt die ASH auch den Tipp. „Wir hatten uns vorher über ein Jahr lang bemüht, wieder etwas in Kamenz-Ost zu bekommen“, so Anja Steinborn, „aber das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Einige Male hatten wir etwas in Aussicht, aber am Ende wurde nichts draus“.

Warum das so ist, darüber kann man nur mutmaßen. Dass der Begriff Kleiderkammer mit Vorurteilen belegt ist, sei kein Geheimnis. „Wir sind aber kein Ramsch-Laden. Diesen Anspruch haben wir nicht. Wir möchten der Kundschaft ein schönes Einkaufserlebnis schaffen“, sagt die ASH-Chefin. Jetzt erst recht! Auch Bedürftige haben Bedürfnisse.

Schicke Nächstenliebe

Richtig schick haben die Mitarbeiter den Laden deshalb ausgestaltet. Und gaben ihm den Namen „Nächstenliebe“. In London zum Beispiel gäbe es viele solcher Charity-Shops, meint Anne Hasselbach. Da gehören sie zum Alltag und werden stark frequentiert. An der Außenscheibe haben die Frauen deshalb den Schriftzug gleich viersprachig angebracht: Auf Deutsch, Russisch, Sorbisch und Englisch. Ein Hauch von Großstadt.

Ansonsten ist es hier an der unteren Bautzner Straße momentan noch etwas ruhig. Vor dem Jahreswechsel hatte das Geschäft montags bis mittwochs geöffnet. Nun kamen der Donnerstag und ein langer Dienstag dazu. „Seitdem kommen mehr Leute, es muss sich ja erst herum sprechen. Aber wir haben ein gutes Gefühl“, sagt Vize-Chefin Marina Griete.

Die 52-Jährige ist zurzeit Mädchen für alles. Aber sie ist es gern. „Ich halte die Truppe zusammen, liefere Ware an, organisiere im Hintergrund und die Mitarbeiterinnen leisten alle super Arbeit“, sagt sie. Zwei neue Beschäftigte auf der Basis der Mehraufwandsentschädigung konnte man für den neuen Laden einstellen. Damit ist das Team insgesamt acht Mitarbeiter groß. „Wir sind aktuell gut aufgestellt, und deshalb geht ein großes Lob an das Jobcenter“, sagt Anja Steinborn.

Etwa 60 Mitglieder gehören dem Verein an. Das DRK Bischofswerda stellt seit Jahren einen Transporter für die Arbeit. „Wir sind sehr dankbar für jede Hilfe“, so Anja Steinborn. Immer mehr Neugierige finden den Weg in den Laden. Vor allem auch solche, die Sachen spenden möchten. „Die staunen immer, wie schön es bei hier ist“, sagt Marina Griete. Auch das ist Ansporn.

Geöffnet: Mo., Mi., Do. 9-15 Uhr/ Di. 9-17 Uhr

