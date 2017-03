Nächste Woche wird gepflanzt Wenn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, dann bringt der Bauhof ab Dienstag über 8 000 Pflanzen in die Erde.

Großenhain blüht etwas – und zwar an zahlreichen Stellen in der Stadt. Wie Rathaussprecherin Diana Schulze auf SZ-Anfrage sagt, solle ab nächsten Dienstag gepflanzt werden. Wie bereits in den Vorjahren auch werden die markanten Stellen und Standorte im Stadtgebiet begrünt. Die Blumen aus den Gärtnereien Rühle in Zabeltitz und Ziegler in Uebigau hätten demnach zeitlich gute Chancen noch vor Ostern zu blühen.

Begonnen, so Diana Schulze, werde mit der Bepflanzung voraussichtlich am Caravan-Stellplatz. Dann folgten nacheinander alle Anlagen, so dass die Arbeiten Ende März beendet wären. In den Boden kommt dabei ein Aufgebot aller im Frühjahr blühenden Pflanzen. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das: 600 Tulpen, 75 Allium (Zierlauch), 50 Präriekerzen und 725 teilweise schon in den Boden gebrachte Zwiebelgewächse sind für die Großaktion bestellt worden. Darüber hinaus 170 Vergissmeinnicht, 200 gelber Goldlack, 4 850 Hornveilchen, 600 Stiefmütterchen, 200 Silbertaler und 300 Tausendschönchen. Allein über 1 800 verschiedene Pflanzen werden im Barockpark Zabeltitz das Auge der Besucher erfreuen.

zur Startseite