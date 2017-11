Nächste Woche wird es frostig Am Sonnabend und Sonntag wird es kühler. Dazu fällt sogar Schnee, aber nicht überall.

Solche schönen Winterbilder sind am Wochenende noch nicht möglich, aber es wird langsam frostig. © uwe soeder

Diese Faustregel kann sich jeder Autofahrer merken: Zwischen O und O sollte man mit Winterreifen fahren, zwischen Oktober und Ostern. Wer die Pneus mit dem Spezialprofil jetzt noch nicht aufgezogen hat, ist demnach eigentlich zu spät dran. Doch das Wetter spielt mit, wenigstens in Dresden und der unmittelbaren Umgebung. Weiter oben, also zum Beispiel in Altenberg, könnte das ein fataler Fehler sein. Denn am Wochenende gibt's Schnee. Ab 600 Höhenmetern muss man am Sonnabend und am Sonntag damit rechnen, in Dresden dagegen noch nicht.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es in der Landeshauptstadt Dresden nicht auch bald glatt werden kann. Am Wochenende wird es langsam kälter und in der nächsten Woche fallen die Temperaturen nachts erstmals unter die Null-Grad-Marke, sagt Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.

Wetterfachmann Jörg Kachelmann zeigt auf der Internetseite seiner Schweizer Firma auch, wann das der Fall sein könnte: in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr. Das hat am Freitagvormittag ein US-Wetterprogramm errechnet. Minus 0,3 Grad kalt soll es demnach um diese Zeit sein.

„Es geht eine Kaltfront durch“, erklärt Oehmichen das Wochenendwetter, „danach fließt kalte Meeresluft ein“. Dazu fällt immer mal wieder Regen. Die Wetterküche, aus der aktuell die vielen Wolken zu uns kommen, sei Spitzbergen. „Die Luft wird übers Meer geführt, auch über den Golfstrom und die noch relativ warme Nordsee, das sorgt für das Novembergrau“, sagt der DWD-Experte. Die Strömung aus Nordwesten schiebt die Wolken in etwa 1 000 Metern Höhe am Erzgebirge zusammen, deshalb gibt es dort mehr Niederschlag als im Tiefland, prognostiziert Oehmichen. In den Höhenlagen fällt dieser Niederschlag als Schnee.

Winterreifen-Muffel, die am Wochenende nicht in die Berge fahren wollen, haben also noch ein paar Tage Zeit, um ihr Auto für die kalte Jahreszeit zu präparieren. Spätestens Anfang nächste Woche sollten sie einen Termin für den Reifenwechsel haben. Stehen auf Terrassen und Balkons aber noch Pflanzen, die Frostgrade nicht mögen, sollten die Hobbygärtner sie jetzt ins Warme holen.

