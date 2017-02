Nächste Umleitung in Ebersbach An der B 96 in Ebersbach wird wieder gebaut. Einschränkungen für den Straßenverkehr gibt es das ganze Jahr über.

Symbolbild © dpa

Ebersbach. Am Montag sind die Bauarbeiten an der B 96 in Ebersbach wieder aufgenommen worden. Darüber informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Dazu wurde eine Ampelanlage im Bereich des ehemaligen Gemeindeamtes in der Hauptstraße aufgebaut. Der Verkehr wird nördlich an diesem Haus vorbeigeführt.

Zufahrten zu Gewerbetreibenden bleiben möglich. Der Durchgangsverkehr ist für Pkw sowie Lkw bis 3,5 Tonnen und einer Breite von 2,20 Metern möglich. Für alle anderen Fahrzeuge wird die Umleitung in beide Richtungen über die S 151, B 178 und S 148, also ab Neusalza-Spremberg über Schönbach, Lawalde, Großschweidnitz und Kottmarsdorf und umgekehrt eingerichtet, teilt das Lasuv mit.

Die Einschränkungen dauern planmäßig das gesamte Jahr 2017 an. Je nach Baufortschritt werden die Sperrabschnitte mehrfach angepasst, eine zweite Sperrstrecke mit Ampel ist vorläufig nicht geplant. (SZ/gla)

