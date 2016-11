Nächste Straßensperre in Bogatynia? Die Ortsdurchfahrt könnte 2017 wieder voll gesperrt werden – wegen einer Baustelle. Droht ein neues Umleitungsdrama auf deutscher Seite?

Die Ortsdurchfahrt Bogatynia ist während des Brückenbaus für Fahrzeuge über zwölf Tonnen Gewicht gesperrt gewesen. © SZ Thomas Eichler

Wird das Umleitungsdrama auf der B99 nächstes Jahr fortgesetzt? Nach der Brücke unweit des Kraftwerks Turow soll 2017 die Straße entlang der polnischen Grube saniert werden – doch wie sich dies auf die deutsche Seite auswirkt, ist noch nicht absehbar. „Wir erarbeiten derzeit eine umfassende Dokumentation für das Vorhaben“, erklärt Leszek Loch, Direktor des Niederschlesischen Straßendienstes, auf SZ-Nachfrage. Diese Dokumentation soll bis Ende März vorliegen. Im Anschluss werde ein Zeitplan erstellt, zu dem auch die Verkehrsregelung während der Bauzeit gehört, so Loch. Ob für die Arbeiten eine erneute Vollsperrung nötig sein wird oder ob andere Lösungen möglich sind, lässt der Direktor aber offen. Ob das Vorhaben in die Tat umgesetzt wird, hängt ohnehin davon ab, ob die dazu nötige Förderung gewährt wird. Dies entscheide sich Ende November im Zuge der Haushaltsberatungen für die Wojewodschaft, sagt Natalia Kita, Sprecherin des Straßendienstes. Der Behördenchef gibt sich diesbezüglich zuversichtlich. „Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten im ersten Halbjahr 2017 beginnen werden“, so Leszek Loch.

Damit ist auch offen, ob die Ortsdurchfahrt Bogatynia erneut für Fahrzeuge über zwölf Tonnen Gewicht gesperrt wird. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, ist als Genehmigungsbehörde das Landratsamt Zgorzelec für Verkehrsregelungen zuständig. Die derzeitige Sperrung wegen der Brückensanierung hat der Landkreis auf Antrag des Bürgermeisters von Bogatynia erlassen. Sie bleibe bestehen, bis die Straße von Sieniawka zum Kraftwerk wieder befahrbar ist, teilt Cezary Sitek, Sprecher des Landratsamtes, mit. Die polnische Seite hat die deutschen Nachbarn über die Sperrung der Ortsdurchfahrt von Bogatynia für den Schwerlastverkehr nicht informiert, bestätigte er. Anwohner der B99 hatten sich im Frühjahr 2015 beklagt, dass immer mehr Brummis auf der Bundesstraße unterwegs sind. Erst nach Monaten starker Verkehrsbelastung wurde durch die deutschen Behörden eine Ampelanlage in der Ostritzer Engstelle aufgestellt sowie die Steinbach-Brücke zwischen Ostritz und Leuba für Lkw über 20 Tonnen gesperrt.

Die Tonnagebegrenzung in Polen hat die Stadt Bogatynia beantragt, da durch den starken Lkw-Verkehr Straßen, Kanalisation und denkmalgeschützte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden seien, so Stadtsprecher Marcin Peremicki. In dem mehrere Monate dauernden Verfahren mussten die Genehmigungen aller beteiligten Verkehrsbehörden eingeholt werden.

