Nächste Straßen sind freigegeben Auf der B96, zwischen Freudenhöhe und Goldbachstraße, in Zittau rollt der Verkehr wieder. Genauso an der Neusalzaer Straße.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Nach der Schramm- und der Lindenstraße rollt der Verkehr nun auch wieder auf der B96 in den Abschnitten Neusalzaer und Äußere Weberstraße, zwischen Freudenhöhe und Goldbachstraße. Hauptursache für die Baustelle an der Äußeren Weberstraße sei der Ersatz der alten Straßenbeleuchtung gewesen, teilte Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Hänsch mit. „Gleichzeitig wurden die Mittelspannungs- und Niederspannungskabel sowie unsere Datenleitung in diesem Bereich erneuert.“ Die Baustelle sei bis auf den Deckenschluss des Fußwegs und die Demontage der alten Masten vorerst abgeschlossen. Wegen Lieferschwierigkeiten können die neuen Masten erst 2018 aufgestellt werden.

An der Neusalzaer Straße errichtete das Landesamt für Straßenbau und Verkehr im Auftrag der Stadt einen neuen Gehweg und eine neue Straßenbeleuchtung. (SZ/tm)

zur Startseite