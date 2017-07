Nächste Runde im Friedensburg-Streit Ob die Richter diesmal entscheiden, ist eher ungewiss. Es geht um viel Geld.

Die Richter am Oberverwaltungsgericht in Bautzen müssen darüber entscheiden, ob in dem Haus oberhalb der Weinberge der Niederlößnitz eine Gastronomie wirtschaftlich geführt werden kann oder nicht. © Archiv/Arvid Müller

Der weit über ein Jahrzehnt schon andauernde Streit um die Radebeuler Friedensburg könnte einen wesentlichen Schritt vorankommen. Die Richter am Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen müssen darüber entscheiden, ob in dem Haus oberhalb der Weinberge der Niederlößnitz eine Gastronomie wirtschaftlich geführt werden kann oder nicht.

Der Besitzer der Immobilie, der Unternehmer Oliver Kreider, möchte das Haus zu Wohnzwecken nutzen. Die Stadt Radebeul will, dass hier wieder eine Gaststätte betrieben wird. Dies hat auch der Stadtrat so unterstützt.

Der wesentliche Unterschied zwischen Gaststätte und Wohnnutzung, so steht es in einer der Einschätzungen, ist der Wert der Friedensburg-Immobilie. Als Gaststätte, so heißt es, wäre sie nur rund eine halbe Million Euro wert. Als Edelwohn-Immobilie das Mehrfache davon.

Die Verhandlung am OVG beginnt heute um 10 Uhr. Gerichtssprecherin Norma Schmidt-Rottmann geht davon aus, dass die Verhandlung mehrere Stunden dauern kann. Bereits im Juni waren beide Seiten mit ihren Ansichten angehört worden.

zur Startseite