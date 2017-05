Nächste Runde für Stolpen 800

800 Jahre Stolpen steht 2018 an. Ein Jubiläum, das gut vorbereitet werden will und offenbar auch viel diskutiert wird. Deshalb hat sich der Festausschuss wohl entschieden, den Einwohnern einiges zu erklären. In einer Mitteilung heißt es unter anderem: „Uns ist bewusst, dass die Geburtsjahre von Burg und Stadt Stolpen nicht identisch sind. Auch wissen wir alle, dass die erste gesicherte, urkundliche Erwähnung von Stolpen als geografische Ortsbezeichnung aus dem Jahr 1222 stammt und dass der Bezug auf das Jahr 1218 durch die Erwähnung in einer Druckschrift von 1569 entstand.“ Das seien keine Gründe, die die Einwohner am Feiern hindern sollen. Die Vorbereitungen für das Jubiläum laufen. Wie weit die einzelnen Arbeitsgruppen sind, wo sie noch Mitstreiter und Unterstützung benötigen, können Interessierte am 3. Mai erfahren. 19 Uhr findet in der Kornkammer auf der Burg Stolpen die nächste Informationsveranstaltung statt. Wer nicht daran teilnehmen kann und trotzdem Interesse hat, kann sich an Tourismuschefin Annett Immel wenden. (SZ)

