Nächste Runde auf Görlitz’ größter Baustelle Grünes Licht für den dritten Bauabschnitt Postplatz. Dann kommt auch die Fläche zwischen Frauenkirche und C&A dran.

Es geht voran: Hinter der Post kommen zurzeit nur wenige Passanten vorbei, die Fortschritte bleiben so den meisten wohl noch verborgen. Auch die Neugestaltung der Straßen und Gehwege im Bereich Konsul- und Schützenstraße gehören zur Großbaustelle Postplatz. Ähnlich wird es 2018 zwischen Frauenkirche, Post und C&A weitergehen. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Wunderschön anzusehen war der Postplatz am vergangenen Sonnabend. In bläulichem Glanz schimmerte die Muschelminna zum Lichterglanzfest, die weiß eingehüllten Bänke wirkten – auch wenn sich wegen der Nässe niemand darauf setzte.

Inzwischen ist Lichterglanz vorbei, und bei Tageslicht sind die Baustellen um den Platz wieder zu setzen. Zumindest die hinter der Post. Doch es werden bald wieder mehr, denn der dritte Bauabschnitt kommt. Die Stadträte haben ihn am vergangenen Donnerstag beschlossen – nach vielen Diskussionen in den Monaten davor, Anwohner- und Expertenrunden. Bis 2019 nun sollen der sogenannte Kirchplatz sowie der äußere Platz rund um die Muschelminna neu gestaltet werden, nachdem es für das Innere jetzt sogar schon einen Preis im Wettbewerb „Gärten in der Stadt“ gegeben hatte. Passanten, Rad- und Autofahrer, vor allem aber ansässige Händler werden aufatmen, wenn erst einmal alles fertig ist. Denn der derzeit laufende zweite Bauabschnitt verlangt allen viel ab. Im Moment kann der Verkehr einzig über die Jakobstraße abfließen, die dafür eine umgekehrte Einbahnstraßenregelung erhielt. Sowohl Schützen- als auch Konsulstraße sind vom Postplatz aus weiterhin nicht befahrbar. Bis Dezember soll hinter der Post noch gebaut werden, dann wird erst einmal Ruhe einkehren.

Weiter geht es 2018 mit Bauarbeiten für 1,6 Millionen Euro. Ein Schwerpunkt des dritten Bauabschnitts soll der Platz zwischen Post, Frauenkirche und C&A werden. Der eigentliche Platz soll vergrößert und begrünt werden, das Bushäuschen wurde vorbereitend schon vor Längerem entfernt. Auch die derzeit noch laufenden archäologischen Grabungen vor der Frauenkirche haben mit den bevorstehenden Baumaßnahmen zu tun. Erst wenn sie abgeschlossen sind, kann es losgehen.

Außer Straßen- und Gehwegerneuerungen sind auch Gleisveränderungen geplant. So soll das Doppelgleis zwischen Demianiplatz und Berliner Straße instand gesetzt bzw. abschnittsweise grundhaft erneuert werden. Das Gleisdreieck wird neu gebaut – es ist in der Innenstadt für Straßenbahnen die einzige Möglichkeit, im Notfall zu wenden. Neben der Verkehrsgesellschaft werden auch die Stadtwerke am Postplatz viel zu tun haben, denn unter anderem soll die öffentliche Beleuchtung komplett erneuert werden. Außerdem planen die Stadtwerke, ein Versorgungsnetz für Elektroenergie und Trinkwasser aufzubauen, das vor allem bei Veranstaltungen wie der Weihnachtsmeile genutzt werden kann.

Bis Herbst 2019 müssen die Görlitzer sich aber noch gedulden. Erst wenn alles fertig ist, wird die Wandlung des Postplatzes von einem Platz, der vom Verkehr dominiert wird, hin zu einer ruhigeren Zone vollzogen sein. Man soll hier dann lieber verweilen als jetzt. Fußgängerzone wird dann vor dem Café Dreißig, den Gerichten und auf der Brasserie-Seite sein, der Dienst- und Lieferverkehr darf allerdings noch durch, auch Kurzzeitparken vor der Post wird möglich sein.

Obwohl all das lang und breit in allen möglichen Gremien diskutiert worden war, stimmten im Stadtrat letztlich drei Räte gegen den dritten Bauabschnitt. Wolfgang Kück (Bürger für Görlitz) kritisierte, dass ein wichtiger Punkt fehle: Die Durchfahrt am Kaufhaus vorbei sollte gleichberechtigt sein. Allerdings behalten Kraftfahrer den Plänen zufolge hier ihr Vorfahrtsrecht, Fußgänger müssten weiterhin stehen bleiben und warten. Eine moderne Innenstadtentwicklung sei das nicht, so Architekt Kück. „Eine derartige Gleichberechtigung gibt es in Deutschland selten, aber es gibt sie. In Spanien oder Italien gibt es diese Gehweg-Ebenen wie hier bei uns gar nicht“, sagte Kück. Hier aber zwinge der Denkmalschutz diese auf, was städtebaulich nicht schön sei. „Der Postplatz ist eine wichtige Baumaßnahme, aber nicht mit der notwendigen Zukunftssicht.“So stimmte Kück genau wie seine Ratskollegen Thorsten Ahrens (Die Linke) und Joachim Paulick (Zur Sache) mit Nein, 29 Stadträte allerdings gaben ihre Zustimmung, sodass es weitergeht mit der Großbaustelle Postplatz.

