Fußball Nächste Heimpleite für Altenberg Die Bergstädter haben dem 1. FC Pirna wenig entgegenzusetzen – und kassieren vier Gegentore.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Ein ganz schwacher Auftritt hat der BSG Stahl Altenberg die nächste deutliche Niederlage eingebracht. Gegen einen keineswegs übermächtigen 1. FC Pirna überreichten die Osterzgebirgler die drei Punkte auf dem Silbertablett und verloren 0:4.

Altenberg gefiel zu Beginn durch Aggressivität, lief die Pirnaer beim Spielaufbau immer wieder hoch an. Nach etwa einer Viertelstunde zogen dann die Gäste die Zügel ein wenig an und prompt klingelte es im Tor: Ein einfacher Seitenwechsel im Mittelfeld brachte die Altenberger Defensive völlig aus dem Konzept, sodass Thodoris Tamousis die folgende Flanke frei stehend per Kopf verwerten konnte. Bei diesem 1:0 blieb es bis zur Pause, weil beide Teams ihre wenigen Chancen nicht nutzten.

Von einem Aufbäumen war bei den Altenbergern zu Beginn der zweiten Hälfte nichts zu spüren, stattdessen verhalf man dem Gegner wieder einmal mit desolatem Abwehrverhalten zum nächsten Treffer. Da an solchen Tagen sowieso alles zusammenpasst, sprang Andreas Ringel kurz später der Ball bei einer Abwehraktion unglücklich an die Hand, sodass der gute Schiedsrichter Sebastian Dollinger keine andere Möglichkeit hatte, als Elfmeter für Pirna zu geben. Diesen verwandelte Daniel Eichstädt sicher zum 3:0.

Altenberg hatte noch zwei gute Gelegenheiten durch Nico Philipp und Marcus Kaufmann, agierte letztlich aber offensiv viel zu harmlos. Pirna verwaltete den Vorsprung und nutzte noch ein weiteres Gastgeschenk zum 4:0. Nick Siegemund, der gegen seine alte Mannschaft einen starken Auftritt zeigte, bereitete den Treffer von Daniel Eichstädt, der wiederum völlig freistand, vor.

Es war ein ernüchternder Auftritt der Bergstädter - vielleicht sogar die schlechteste Saisonleistung. Für die kommenden beiden schweren Auswärtspartien in Pesterwitz und Neustadt muss dringend eine Leistungssteigerung her, sonst sind erneute Debakel vorprogrammiert. (Bachmann)

