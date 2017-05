Nächste Haus-Sanierung in Copitz Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna plant das nächste Bauprojekt an der Hauptstraße.

Nach der Alten Post (im Bild) steht an der Copitzer Hauptstraße die nächste Sanierung an. © Archiv: Marko Förster

In die einst triste Häuserzeile an der Hauptstraße in Copitz zwischen Legler- und Dammstraße soll weiteres Leben einziehen. Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) plant, auch das Haus Hauptstraße 17 sanieren zu lassen. Laut WGP-Chef Jürgen Scheible werde das Vorhaben derzeit vorbereitet, die Planung laufe bereits. Einen konkreten Termin für den Baustart gibt es allerdings noch nicht. Die WGP lässt in dieser Zeile bereits das Eckhaus zur Leglerstraße – die alte Post – sowie das Gebäude Hauptstraße 18 c sanieren. Die Wohnungen in den beiden Objekten sollen laut der WGP im Sommer bezugsfertig sein. (SZ/mö)

zur Startseite