Nächste Gewitterfront im Anmarsch

Erneut ziehen Gewitter in Richtung Sachsen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag entsprechende Vorabinformationen herausgegeben. Demnach könnten in der Nacht zum Dienstag kräftige Gewitter auch im Landkreis Meißen aufziehen.

Der von Montagabend (22 Uhr) bis Dienstagmorgen (8 Uhr) geltenden Vorwarnung zufolge können die Gewitter von heftigem Starkregen bis 40 Millimeter in einer Stunde, Hagel mit Korngrößen bis 3 Zentimetern und schweren Sturmböen verbunden sein. Zudem gehen die DWD-Experten davon aus, dass es nach einem bis zu 35 Grad heißen Dienstag erneut zu Unwettern kommen könnte.

Beim privaten Wetterdienst von Jörg Kachelmann war am Mittag in der Vorhersage noch keine Rede von Unwettern. Auch der erwartete Niederschlag begrenzt sich auf kachelmannwetter.com auf gerade einmal drei Buchstaben: Nix. (szo/mja)

