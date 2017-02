Nächste Aktion für verstorbenen Sportförderer Ehemalige Schützlinge wollen Bernd Lorenz ein Denkmal setzen. Der Sportplatz soll nach ihm benannt werden. Geht das?

Auf dem Stein am Rande des Sportplatzes an der Linde fehlt die Tafel mit der Inschrift. Auf der kleinen ovalen Plakette ist lediglich noch die Jahreszahl 1844 erkennbar. © Heisig

Eine ungewöhnliche Frage wird in den nächsten Wochen die Ratsfraktionen oder zumindest die Ausschüsse wie den Ältestenrat beschäftigen. Sollte und kann der Sportplatz an der Linde in Bernd-Lorenz-Sportstätte umbenannt werden? Lorenz, langjähriger Lehrer an Leisniger Schulen sowie Entdecker von Sporttalenten, ist Anfang Februar im Alter von 75 Jahren verstorben. Parallel zur „Rückholaktion“ ehemaliger Schüler, die ihren alten Lehrer in Leisnig beisetzen lassen wollen, haben nun auch frühere Sportschützlinge eine Initiative gestartet.

Sie wollen bei der Stadt Leisnig beantragen, dass der Sportplatz an der Linde in Bernd-Lorenz-Sportstätte umbenannt wird. Das bestätigt dem Döbelner Anzeiger Frieder Killig. Er hat von 1970 bis 1979 bei Bernd Lorenz Leichtathletik trainiert. Obwohl er es nicht wie andere Leisniger bis zu Olympia geschafft hat, ist der inzwischen 55-Jährige seinem Entdecker und Förderer noch heute dankbar. Die sportliche Jugend habe ihn geprägt. Seine Freude am Sporttreiben in der Gemeinschaft, in einem Verein führt er auf die Zeit unter den Fittichen von Bernd Lorenz zurück. Er beschreibt seinen einstigen Trainer als Mann mit Blick für Talente, der seinen Schützlingen Zeit gegeben hat, sich zu entwickeln. „Als Förderer des Sports hat es Bernd Lorenz verdient, dass der Sportplatz an der Linde nach ihm benannt wird“, meint Killig.

Unterstützung bekommt er von weiteren ehemaligen Leistungssportlern wie Kerstin Finke, die unter ihrem Mädchennamen Behrendt 1988 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille in der viermal 100-Meter-Staffel gewonnen hat. Diese Erfolge schreibt die heute in Zeitz lebende frühere Spitzensportlerin auch der Grundlagenarbeit von Bernd Lorenz zu. Sie will im April nach Leisnig kommen und dabei sein, wenn ihr Lehrer und Trainer in Leisnig auf dem Friedhof beigesetzt wird.

Ob es dann schon eine Entscheidung in Sachen Sportplatz gibt, ist ungewiss. Seit vielen Jahren wird der Platz an der Jahnstraße als Sportplatz an der Linde bezeichnet. Das ist bei Schülern wie Vereinssportlern so und wegen des Gedenkbaumes dort naheliegend. Doch der Platz soll auch einen offiziellen Namen haben: Werner-Seelenbinder-Sportstätte. Selbst umgangssprachlich wird dieser Name kaum bis gar nicht mehr verwendet. Mittelstreckenläufer Frieder Killig kann sich zumindest noch an eine Namenstafel erinnern, die über der Platte des Gedenksteins am Rande des Sportplatzes angebracht war. Inzwischen fehlt die Tafel. Auf dem verwitterten Stein ist nur noch die Jahreszahl 1844 zu lesen. So lange könnte der Platz schon existieren.

Als Lehrer und Trainer war Bernd Lorenz mehr auf diesem Sportplatz Zuhause als an einem anderen Ort. Die Schüler wussten, sie finden ihn entweder dort oder in seinem Vorbereitungsraum in der Schule. Nach seinem krankheitsbedingten Ausscheiden aus dem Schuldienst lebte Lorenz zurückgezogen. Familie hatte er nicht. Er selbst soll in jungen Jahren ein guter Hochspringer gewesen sein.

