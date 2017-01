Nadelstiche gegen Übelkeit Die Helios Klinik setzt jetzt bei der Narkose auf Akupunktur. Der Vorteil: Es gibt nahezu keine Nebenwirkungen.

Dr. Jan-Jakob Meyer demonstriert die Akkupunktur. © Helios Leisnig

Kleiner Piks, große Wirkung. So beschreibt Dr. Jan-Jakob Meyer jene Methode, welche er und seine Kollegen seit Kurzem in den Operationssälen der Helios Klinik Leisnig anwenden. „Wir setzen als eines von wenigen Krankenhäusern in Deutschland während der Operation auf Akupunktur, um die Nachwirkungen einer Narkose zu bekämpfen“, so der Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin.

Vielen Menschen, die im Aufwachraum nach einer Operation zu sich kommen, geht es erst mal richtig schlecht: Viele leiden an Übelkeit, müssen sich sogar übergeben. Statistisch gesehen trifft es etwa jeden dritten Patienten. „Wir machen schon sehr viel, um diese Übelkeit zu verhindern. Wir verzichten beispielsweise schon seit Jahren auf Lachgas, was bekannt dafür ist, dass einem davon schlecht wird“, so Dr. Meyer. Zudem wird jeder Patient auf individuelle Risikofaktoren überprüft, etwa ob er Schmerzmittel nimmt, reisekrank wird oder Nichtraucher ist. „Uns stehen natürlich Medikamente zur Verfügung, die wir vor, während und nach der Operation geben können. Aber: Diese haben oft Nebenwirkungen“, erklärt Dr. Jan-Jakob Meyer.

Bei der Akupunktur ist dies anders. Eine kleine Nadel im Handgelenk, etwa ein Zentimeter tief gestochen, hat nachgewiesenermaßen dieselbe Wirkung wie die Medikamente – allerdings ohne die Nebenwirkungen. Das Prinzip dahinter ist Folgendes: Das Brechzentrum des Menschen befindet sich im Hirnstamm. Sendet der Magen die Information „Achtung, giftiger Stoff“ reagiert es mit dem Signal „Erbrechen“, damit das Gift schnell wieder ausgeschieden wird. Der Körper verwechselt das Narkosemittel offenbar mit einem giftigen Stoff und will es umgehend loswerden. „Die Nadel im Handgelenk sendet über die Nervenbahnen Signale zum Hirnstamm und zum Brechzentrum. Diese beruhigen das irritierte Brechzentrum. Die Übelkeit verschwindet“, sagt Dr. Jan-Jakob Meyer.

Sein ganzes Team beherrscht die neue Methode mittlerweile. „Die Therapie ist sehr gut, da sie die Patientenzufriedenheit enorm erhöht. Sie lohnt sich quasi doppelt: weniger Nebenwirkungen wegen Medikamenten und weniger Übelkeit. Und das alles mit einem kleinen Piks mit großer Wirkung“, so Dr. Jan-Jakob Meyer. (DA)

