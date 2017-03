Nadelöhr schon im Sommer weg? Der Bau der Kriebsteiner Straße könnte sich verkürzen. Doch damit das möglich wird, ist noch einiges zu klären.

Derzeit läuft der Verkehr durch eine Ampelregelung über die Baustelle Kriebsteiner Straße. Nach Möglichkeit soll eine Vollsperrung für einen Monat eingerichtet werden. © André Braun

Im Laufe eines größeren Bauvorhabens ändern sich die Dinge oftmals. Das ist an der Kriebsteiner Straße in Waldheim nicht anders. Seit November 2015 ist die Stützmauer an der Zschopau saniert worden, derzeit laufen die Arbeiten im Bereich des Straßenbaus. Die Fertigstellung ist für November 2017 geplant. Doch nun könnte alles schneller gehen und die Straße schon Mitte des Jahres fertiggestellt werden.

Voraussetzung für die verkürzte Bauzeit ist allerdings eine Vollsperrung – zumindest für die Zeit von vier Wochen. „Aufgrund von erfolgten Leistungsänderungen und zusätzlich erhobenen Arbeitsschutzanforderungen strebt das Lasuv tatsächlich an, einen Teil der Leistungen unter Vollsperrung auszuführen“, sagte Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Derzeit erfolgen diesbezügliche Abstimmungen mit Betroffenen und Beteiligten. „Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen“, betont Isabel Siebert.

Die Vollsperrung würde etwa vier Wochen dauern. Die Umleitung würde – wie bereits ausgeschildert – über die S 36 Massanei, Reichenbach, die K 8515 Grünlichtenberg und Ehrenberg nach Kriebethal führen. „Anschließend wäre dann nur noch für einen Zeitraum von etwa zwei Monaten eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung erforderlich und die Gesamtmaßnahme könnte schon Mitte 2017 fertiggestellt werden“, so Siebert.

Der Vorteil der Vollsperrung liegt vor allem darin, dass der künftige Instandhaltungsaufwand der Straße möglichst gering gehalten wird. „Deshalb soll die Straße in einem Zug ohne Mittelnaht asphaltiert werden. Dies kann nur unter Vollsperrung geschehen“, so Isabel Siebert. Technisch ist es möglich, erst die eine Hälfte der Straße zu asphaltieren und danach die andere. Die Straße wäre trotz der Baustelle weiter befahrbar, wenn auch nur mittels einer Ampelregelung. Der Nachteil dieses Verfahrens wäre, dass eine Mittelnaht entsteht. Für die wäre aber der Wartungsaufwand größer. Es könnte Wasser eindringen und im Winter der Asphalt durch den Frost beschädigt werden.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sieht die mögliche Vollsperrung pragmatisch. „Wenn dadurch der Bau der Straße eher abgeschlossen wird, werden wir keine Einwände erheben“, so Ernst. Sicher sei eine Vollsperrung kritisch, lasse sich aber nicht immer vermeiden. (DA)

