Nadelöhr Poststraße Reichenbach muss nächstes Jahr den Verkehr von der B 6 abfangen. Eine neue Umleitungsvariante sorgt für Aufruhr.

Anwohner und Stadträte befürchten ein Chaos, wenn über die Poststraße, die bislang Einbahnstraße ist, der gesamte Umleitungsverkehr laufen soll.

Stadtrat Lutz Steglich hat selbst auf der Poststraße gewohnt und kennt die Belastungen.

Reichenbach. Die Sanierung der Bundesstraße nördlich der Kleinstadt bis kurz vor Görlitz sorgt schon lange vor Baubeginn für Ärger in Reichenbach. Denn während der Bauzeit im nächsten Jahr wird die B 6 von April bis August voll gesperrt sein. Damit sind erhebliche Beeinträchtigungen für die Anwohner zu erwarten. Die Umleitung führt in beiden Richtungen mitten durch Reichenbach und über die S 111 und die B 99 auch durch Görlitz. In Reichenbach war bislang geplant, Autos und Laster durch die Innenstadt über den „Alten Ring West“ am Markt entlang und über die Weißenberger Straße zur B 6 zu lenken. Allerdings favorisieren beteiligte Firmen, die das Projekt im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr planen und steuern, inzwischen eine ganz andere Variante. Die sorgt für große Ablehnung. SZ erklärt, warum.

Wo soll die Umleitung durch Reichenbach entlang führen?

Die Planer favorisieren die Poststraße in beiden Richtungen. Sie wollen die Einbahnstraßenregelung aufheben und die Fahrbahn verbreitern lassen. Dafür soll der Bürgersteig auf der Postseite um einen halben Meter geschmälert werden.

Warum ist die Umleitung am Markt entlang nicht mehr die erste Wahl?

Es werden Folgeschäden für weitere Straßen in der Innenstadt von Reichenbach befürchtet. Von Beeinträchtigungen wie Lärm wären mehr Anwohner betroffen als bei der Variante Poststraße. Das Pflaster auf dem Ring sollte zwar asphaltiert werden, um die Schäden und Belastungen gering zu halten. Aber die Umleitung bei der Markt-Variante würde eine weitere Gefahr darstellen, sagt Maximilian Morgner von der Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen aus Rochlitz. Sie führt direkt an der Bushaltestelle für die Schüler vorbei.

Was sagen die Anwohner von der Poststraße dazu?

Mehrere Bürger, die von diesen Plänen erfahren hatten, haben im Stadtrat großen Unmut und Unverständnis geäußert. Für sie ist die Herangehensweise der Fachleute realitätsfremd. Die Poststraße ist relativ schmal. Auf der stärker bewohnten Seite, dort, wo sich einmal die Fleischerei und die Post befunden haben, reichen die Gebäude bis an den Bürgersteig heran. Anwohner können sich nicht vorstellen, wie sie mit ihren Autos aus den Grundstücken herausfahren sollen, wenn der Verkehr direkt an ihren Haustüren und in beiden Richtungen vorbeiführt, von der bedeutend höheren Belastung abgesehen. Die spielt, wie sich im Stadtrat herausstellt, für die Planer auch keine Rolle. Zahlen können den Bürgern auf Nachfrage nicht genannt werden. Die Verkehrsbelastung sei aber bereits jetzt sehr hoch, sagt ein älterer Herr aus Reichenbach. Dass der Bürgersteig ausgerechnet auf der stärker bewohnten Seite verringert werden soll, weil auf der anderen Seite Straßenlaternen stehen, können die Anwohner nicht nachvollziehen. Sandro Benitz vom Planungsbüro IHB Ingenieurdienstleistungen in Löbau zieht vor den Bürgern zumindest in Betracht, den Gehwegeinschnitt auf der anderen Seite „eventuell noch einmal zu prüfen“. Wie sollen Kinderwagen und Rollstuhlfahrer noch Platz haben, fragt eine ältere Reichenbacherin. Außerdem führt der Schulweg von Kindern aus Niederreichenbach und von der Löbauer Straße an der Poststraße entlang. Stadtrat Lutz Steglich, der früher auf der Poststraße gewohnt hat, wie er erzählt, hält die Öffnung der Straße für Laster in beide Richtungen für eine Katastrophe. Er gibt zusätzlich zu bedenken, dass sich schnell ein Stau durch den nahen Bahnübergang bilden kann und dann ein Chaos entlang des Nadelöhrs Poststraße herrschen werde. Offen bleibt für die Bürger, wer für Risse an den Häusern und andere Schäden aufkommen wird, die infolge der hohen Verkehrsbelastung entstehen können. Und es herrscht große Angst, dass die Öffnung der Poststraße in beide Richtungen dauerhaft so bleiben wird.

Was schlagen Reichenbacher Bürger und Stadtrat vor?

Sie geben zu bedenken, dass die Markt-Variante noch einmal überprüft werden sollte. Ein Bürger schlägt vor, sich aber das Geld für eine Asphaltierung der Pflasterdecke auf dem „Alten Ring“ zu sparen. Vielmehr sollten die Steine entfernt und die Fahrbahn mit einer Schwarzdecke versehen werden. Der Laster-Verkehr, der hier entlangführt, ärgert die Anwohner schon seit Jahren, weil die Lärmbelastung auf Pflaster stärker sei als auf einer glatten Oberfläche, sagt der Bürger. Hendrik Böhnke aus Reichenbach sieht eine Umleitung über die Autobahn als Alternative zur Streckenführung mitten durch die Stadt. Stadtrat Michael Kruhl hält eine halbseitige Sperrung der B 6 für sinnvoll, um die Belastungen aus Reichenbach ganz rauszuhalten. Und Stadtrat Heinfried Stübner macht den Vorschlag, die beiden Abschnitte zwischen Reichenbach und dem ehemaligen Motel „Schlesierland“ und von dort bis nach Holtendorf gleichzeitig zu sanieren und damit die Bauzeit zu verkürzen.

Wie geht es jetzt weiter bei der Sanierung der B 6?

Zu den Vorschlägen äußern die Planer Einwände. Die reichen von Arbeitsschutz über bautechnische Probleme bis zu erheblichen finanziellen und zeitlichen Mehrbelastungen aufgrund anderer Straßenbaustellen im nächsten Jahr. Eine halbseitige Sperrung würde eine bedeutend längere Bauzeit nach sich ziehen. Die Autobahn darf, so Maximilian Morgner, nicht als Umleitung ausgewiesen werden. Die Planer wollen die Gehwegeinschränkung auf der anderen Straßenseite zumindest prüfen. Weitere Infos hat sich der Stadtrat noch vor einer Entscheidung eingefordert.

