Nadelöhr Nieder-Neundorf

Wenn sich Laster in Nieder-Neundorf treffen, dann wird es auf der schmalen Straße eng. Jüngst ist wieder ein Zaun vom Schwerlastverkehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Sollte in Rothenburg tatsächlich ein Automobilwerk entstehen, dann droht die Staatsstraße 127 noch mehr zum Nadelöhr zu werden. © Bürgerinitiative

Nieder-Neundorf/Region. Es hat schon wieder einen Zaun erwischt. Diesmal in Höhe des Fabrikwegs, erzählt der Ortsvorsteher von Nieder-Neundorf. Die Staatsstraße durch den Ort ist an vielen Stellen einfach zu schmal für den Fernlastverkehr, erklärt Klaus-Dieter Kliemt. Darum bemühen sich die Bewohner auch schon lange um eine Ortsumfahrung. Nun stehen die Chancen dafür vielleicht so gut wie noch nie. Denn wenn im nahen Rothenburg tatsächlich das geplante Automobilwerk mit Hunderten Arbeitsplätzen entsteht, dann braucht es eine schnelle und großzügige Autobahnanbindung. Nur, wie schnell kann diese überhaupt gebaut werden?

Von der Planung bis zur Fertigstellung einer neuen Trasse vergehen in Deutschland vermutlich 15 bis 20 Jahre, schätzt Klaus-Dieter Kliemt. Ergo wäre das Automobilwerk wohl deutlich schneller fertig als eine neue Autobahnanbindung. Darum bemühen sich der Ortsvorsteher und die Bürgerinitiative auch, Kontakt mit den zuständigen Behörden aufzunehmen, um nach der besten Lösung zu suchen. „Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dass der Freistaat von einer Planung durch den Ort abrückt, dann haben wir verloren“, sagt Klaus-Dieter Kliemt.

Ein Ausbau der Autobahnanbindung durch Nieder-Neundorf macht in seinen Augen wenig Sinn. Denn der benötigte Platz für einen grundhaften Ausbau der S 127 sei an vielen Stellen gar nicht gegeben. Er schätzt, dass der Freistaat dafür zunächst von rund einem Drittel der Anlieger Flächen zukaufen müsste. Die Chancen, dass das schnell und ohne Rechtsstreit gelingt, schätzt er als sehr gering ein. Vieles spricht daher für eine andere Lösung.

Doch wenngleich den Menschen im Rothenburger Ortsteil durch das geplante Werk zumindest zeitweise eine ganze Menge zusätzlicher Verkehr ins Haus stehen könnte, begrüßt man dort die Ansiedlung. „Sie werden nicht einen im Dorf finden, der das Werk nicht will“, sagt der Ortsvorsteher. Alle wären froh, wenn der chinesische Investor seine Ankündigung auch in die Tat umsetzt.

Rothenburg und der Landkreis Görlitz haben den Weg für die Investition freigemacht. Nun wird hinter verschlossenen Türen verhandelt. Sowohl das sächsische Wirtschaftsministerium als auch der Landkreis hüllen sich zu den Details in Schweigen. Die Flächenbesitzer und der Investor haben sich gegenseitig Stillschweigen zugesichert. Daran erinnert auch Rothenburgs Bürgermeisterin Heike Böhm. „Bei laufenden Vertragsverhandlungen ist eine gegenseitige Vertrauensbasis von unschätzbarem Wert. Es ist der Wunsch der Vertragspartner, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln. Es ist ebenso der Wunsch der Vertragspartner, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, sich gegenseitig zu geben“, teilt sie mit.

Wann der Kaufvertrag ausgehandelt sei, ob Mitte des Monats oder zu einem späteren Zeitpunkt, das lasse sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht benennen. Denn bisher habe es ja gerade erst den Beschluss gegeben, überhaupt in die Verkaufsverhandlungen einzusteigen. Vor Mitte August, das klingt auch beim Landkreis Görlitz durch, ist mit keiner neuen Entwicklung zu rechnen. Kommt es zu einer Einigung, soll über den Verkauf dann auch öffentlich zum Beispiel im Rothenburger Stadtrat entschieden werden.

Dass es den Investoren aus Fernost ernst ist, unterstreichen auch erste Stellenausschreibungen im Internet. Dort sucht eine Agentur im Namen des Automobilzulieferers bereits Entwicklungsingenieure mit mehrjähriger Berufserfahrung. Allerdings nicht für den Standort in Rothenburg. Dort sollen die „Premium-Elektroautos“ zwar gebaut, aber laut Stellenausschreibung offenbar nicht entwickelt werden. Ein Entwicklungszentrum sei demnach in Stuttgart geplant. Ausgeschrieben sind die Ingenieurstellen für Büros in Dresden und Stuttgart. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Auch die Investoren halten sich an das vereinbarte Stillschweigen.

