Nadelöhr Bundesstraße Seit Donnerstag ist die Straße von Krietzschwitz nach Neundorf dicht. Das verstärkt die Staugefahr auf der B 172. Mit Folgen für Rettungsdienste und Linienbusse.

Geduld ist gefragt an diesem Freitagmorgen. Über mehrere Kilometer reiht sich Auto an Auto auf der B 172. Vom Pirnaer Zentrum steht die Kolonne über den Sonnenstein bis hinter den Ortsausgang. Wer in die Innenstadt will, muss locker eine halbe Stunde mehr einplanen. Auf der ohnehin vielbefahrenen Bundesstraße ist in den kommenden Monaten mit noch mehr Verkehr zu rechnen. Der Grund: Die Straße zwischen Krietzschwitz und Neundorf ist seit Donnerstag gesperrt. Damit entfällt die beliebte Ausweichroute über die Rottwerndorfer Straße. Autofahrer aus der Sächsischen Schweiz in Richtung Pirna nutzen die gern, um der viel befahrenen B 172 auszuweichen.

Alternativen gibt es nur bedingt. Eine Möglichkeit: über Struppen und die Struppener Straße. So lässt sich zumindest ein Stück der Bundesstraße umfahren. Das versuchten am Freitag bereits einige Autofahrer, sodass es sich auch hier an der Kreuzung zur B 172 staute. Für das an der Straße gelegene Klinikum kann das durchaus zum Problem werden, etwa wenn Zufahrten oder Kreuzungen nicht freigehalten werden: „Wir können nur darauf vertrauen, dass Autofahrer ordentliche Rettungsgassen bilden“, sagt Klinikumsprecherin Kristin Wollbrandt. Das ist auch im Interesse der Rettungsdienste wie dem Deutschen Roten Kreuz. „Natürlich behindert uns der Stau. Solange wir Blaulicht haben, können wir wenigstens versuchen, uns irgendwie durchzumogeln“, sagt ein Mitarbeiter der DRK-Rettungswache Pirna auf SZ-Anfrage. Man müsse eben mit dem Verkehr leben. „Im Grunde greift das nur dem Sommer vor“, so der Mitarbeiter. „Wenn dann die vielen Touristen hier unterwegs sind, haben wir jedes Jahr dasselbe Problem.“

Auch die Verkehrsunternehmen dürften unter dem Stau auf der Bundesstraße leiden. Schließlich sind hier mehrere Linien unterwegs, etwa die H/S-Verbindung zwischen Pirna-Sonnenstein und Dresden-Prohlis. Wie sich der Stau auf den Fahrplan auswirkte, dazu konnte sich am Freitagnachmittag auf Nachfrage bei der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz aber niemand äußern.

Eine weitere Möglichkeit, der B 172 auszuweichen, ist die Route über Kirchberg und Langenhennersdorf nach Neundorf auf die Rottwerndorfer Straße. Trotz eines Umwegs von mehreren Kilometern dürften Autofahrer hier schneller sein. Eine offizielle Empfehlung will Pirnas Stadtverwaltung aber für keine Ausweichroute geben. „Wir können nur dazu raten, die Bundesstraße weiträumig zu umfahren“, sagt Rathaus-Sprecherin Jekaterina Nikitin. „Uns ist bewusst, dass die Situation angespannt ist. Immerhin haben die Stadtwerke die Bauarbeiten in Krietzschwitz bewusst nach hinten verschoben“, betont sie. So blieb die Straße nach Neundorf wenigstens über die Osterfeiertage noch offen.

In Krietzschwitz schließen die Pirnaer Stadtwerke in den kommenden Monaten Häuser ans öffentliche Abwassernetz an. Das betrifft reichlich zwanzig Grundstücke. Wegen der Arbeiten ist die Straße nach Neundorf gesperrt. Für Anlieger bleiben die Grundstücke jedoch erreichbar. Laut den Stadtwerken sollen die Bauarbeiten bis Ende Oktober dauern.

