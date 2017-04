Nadelöhr am Puschkinplatz bleibt vorerst Die Stadt hat die Sperrung vor dem maroden Haus bis zum 12. Mai befristet. Druckmittel gegen den Eigentümer hat das Rathaus allerdings nicht.

Ein Gerüst schützt die Passanten vor herabfallenden Dachziegeln. Dadurch ist allerdings der Fußweg stark eingeschrängt. Auch Radfahrer benutzen ihn. © Sebastian Schultz

Der Fußweg am Puschkinplatz ist seit zwei Wochen an einer Stelle zum Nadelöhr geworden. Nachdem Ziegel vom Dach des Hauses gefallen waren, in dem die Bäckerei Sachse eingemietet ist, schützt ein Gerüst Passanten. Die Konstruktion nimmt allerdings einen großen Teil des Fußweges ein. Und da die Straße an dieser Stelle nur in eine Richtung befahrbar ist, tummeln sich dort nicht nur Fußgänger, sondern auch Radfahrer. Denn der Radweg in Richtung Bahnhof führt dort über den Fußweg.

Laut Stadtverwaltung hat die Verkehrsbehörde die Sperrung vorerst bis 12. Mai befristet. „Der Eigentümer ist von der Verwaltung kontaktiert worden und hat daraufhin die Sicherheit durch das Gerüst und den geschützten Durchgang wieder hergestellt“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Er müsse nun schnellstmöglich dafür sorgen, dass die Gefahr beseitigt wird. Konkrete Fristen gebe es für den Hauseigentümer aber nicht. „Da haben wir als Stadt auch leider keine Druckmittel. Fest steht aber, dass dort schnell eine Lösung gefunden werden muss“, so Päsler. Die Bäckerei Sachse hat laut Aushang noch bis zum 30. April Betriebsferien. (SZ/veb/stl)

