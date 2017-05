Nacktes Paar zieht nicht auf Bastei Den gesperrten Teil der Aussicht sollten Skulpturen schmücken. Die kommen nicht. Dafür vielleicht ein anderes Highlight.

Bildhauer Thomas Reichstein wollte den derzeit gesperrten vorderen Teil der Basteiaussicht durch seine Kunstwerke verschönern. Das bleibt ein Wunschtraum. © Montage: Thomas Reichstein

Zurzeit steht das nackte Paar am Schützenhaus in Wehlen und schaut auf die Bastei – zur Aussicht, auf der die beiden eigentlich stehen sollten. So hatte es sich zumindest der Erschaffer des Skulpturen-Pärchens, der Bildhauer Thomas Reichstein, vorgestellt. Doch daraus wird nun nichts. Der Freistaat hat der Freilicht-Ausstellung einen Riegel vorgeschoben.

Grund sind die anstehenden Sicherungsmaßnahmen an der Felsnase, auf der sich die Aussicht befindet, so Stefan Wagner vom Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM). Doch wann genau es mit den Arbeiten losgehen soll, die den bröckeligen Sandsteinfelsen sichern, steht noch in den Sternen. „Die Planungen und Genehmigungsverfahren laufen derzeit. Der genaue Beginn der Maßnahmen kann daher noch nicht genannt werden“, sagt Stefan Wagner. Zuvor war aus dem sächsischen Finanzministerium ein positives Signal gesendet worden. Anfang April hieß es, dass es denkbar sei, auf dem vorderen, derzeit gesperrten Teil der beliebten Aussicht eben jene Kunstobjekte aufzustellen.

Eine endgültige Zusage war das nicht, aber ein Hoffnungsschimmer. Damals hieß es weiter, man müsse sich noch mit dem Betreiber des Berghotels Bastei abstimmen. Dieter Schröter, dem die Bastei durch einen Erbpachtvertrag überlassen wurde, fand die Idee der Skulpturen grundsätzlich gut, nur die Wahl des Standortes sagte ihm nicht zu. Er geht nach wie vor davon aus, dass die Basteiaussicht irgendwann wieder vollständig begehbar sein wird. Die Skulpturen weiter hinten zu positionieren, wäre besser, sagte er damals. Doch selbst dann würden sie seiner Meinung nach den Blick auf die Aussicht verstellen.

Kommt ein Skywalk an die Bastei?

„Nachdem das Ministerium Bedenken hatte, dass die Besucher über die Absperrung klettern könnten, um zu den Skulpturen zu gelangen, habe ich eine abgespeckte Variante angeboten“, sagt Künstler Thomas Reichstein. Eine seiner Plastiken, den sogenannten Vogelmann, wollte er vor der Absperrung aufstellen. Doch das habe Dieter Schröter vom Berghotel Bastei nicht gewollt, so Reichstein.

Vorbei ist die Episode Bastei damit für den Künstler noch nicht. Er sieht seinen Einsatz nicht als vergebliche Mühe. Wenn er die gesperrte Aussicht nicht mit der lebensgroßen Skulptur eines nackten Paares verschönern könne, dann vielleicht auf andere Weise, sagt er. Nicht besonders schön findet er zum Beispiel das Geländer. Dafür kann er sich durchaus eine künstlerische Verbesserung vorstellen. „Für mich ist also noch nichts abgeschlossen“, so der Künstler, der sein Atelier in Dresden-Loschwitz hat. „Wer weiß, was für Ideen noch daraus entstehen.“

Der Freistaat Sachsen scheint sich weiterhin mit Möglichkeiten für die Zukunft der Basteiaussicht zu beschäftigen. Doch eine favorisierte Variante, den maroden Felsen zu sichern, gibt es noch nicht. Das hänge von Genehmigungsverfahren und vielen weiteren Entscheidungen ab, sagt Stefan Wagner vom Zentralen Flächenmanagement. Fakt ist: Seine Behörde denke derzeit auch über einen Skywalk auf der Bastei nach, so Wagner. Eine weitere Attraktion wäre das allemal.

zur Startseite