Nackter Mann mit grünem BH Am helllichten Tag läuft ein Exhibitionist in eigenartigem Aufzug durch Ottendorf. Wer hat ihn gesehen?

© dpa

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch vergangener Woche in Ottendorf-Okrilla für Aufsehen gesorgt. Zeugen berichten der Polizei, sie hätten am Nachmittag des 3. Mai in der Dresdner Straße einen nackten Mann gesehen zu haben – ausstaffiert mit einem grünen BH sowie einem schwarzen Hundehalsband mit Nieten um den Hals. Er soll dabei an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Die Zeugen geben an, dass der Mann etwa 50 Jahre alt und mindestens 1,70 Meter groß gewesen sei. Sie beschreiben ihn als von kräftiger Statur mit Bauchansatz. Seine längeren Haare waren blond beziehungsweise grau.

Links zum Thema Polizeibericht vom 12. Mai

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Vorfall und zur Identität des Manns, Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 3520

zur Startseite