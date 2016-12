Nackter Einbrecher

Verfolgungsjagd durch Bautzen Bautzen. Mehrere Streifenwagen haben am Mittwochnachmittag einen roten Passat verfolgt. Das Fahrzeug war aufgefallen, weil es ohne Nummernschilder und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Der Pkw fuhr über die Bahnhofstraße in Richtung Wallstraße und bog nach rechts auf diese ein. An der Kreuzung Steinstraße bog das Fahrzeug bei roter Ampel nach links ab und fuhr über die Steinstraße auf den Wendischen Graben. Dort stoppte das Auto. Am Steuer saß ein 45 Jahre alter Deutscher . Ein Drogen- und ein Alkoholtest verliefen bei im negativ. Die Polizisten stellten die Autoschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu unterbinden und erstatteten Strafanzeige. Die Beamten des Bautzener Reviers ermitteln wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung. Mehrere Autofahrer sollen während der Verfolgungsfahrt durch die Fahrweise des VW Passat gefährdet worden sein. So wurden offenbar mehrere Fahrzeuge ausgebremst. Zeugen der Fahrt oder Autofahrer, die durch den Passat beeinträchtigt worden, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 356-0, zu melden.

Autoeinbrecher auf frischer Tat geschnappt Sohland. Einen Autoeinbrecher hat eine Streife des Polizeireviers Bautzen in der Nacht zu Donnerstag in der Böhmischen Straße in Taubenheim vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte die Polizei zuvor über verdächtige Bewegungen in der Nähe informiert. Die Beamten stellten den 57-jährigen Tschechen auf frischer Tat, als dieser sich an einem Opel Zafira zu schaffen machte. Unweit des Autos entdeckten die Polizisten einen weiteren aufgebrochenen Opel Combo. Der Gesamtschaden wurde mit rund 100 Euro beziffert. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Fahrzeuge bei Einbruch beschädigt Bautzen. In eine Firma in der Kleinen Baschützer Straße in Bautzen ist zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag eingebrochen worden. Die Täter beschädigten mehrere Zaunfelder sowie 13 dort abgestellte Fahrzeuge. Außerdem entwendeten die Unbekannten einen abgemeldeten alten Ford Fiesta. Den Zeitwert des Wagens bezifferte der Eigentümer auf etwa 200 Euro. Die Höhe des weiteren Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

VW Polo verschwunden Großröhrsdorf. In der Nacht zu Donnerstag ist in Großröhrsdorf ein VW entwendet worden. Die Täter hatten sich Zutritt zu einem Wohnhaus am Ohorner Weg verschafft und stahlen dort den Zweitschlüssel des Polos. Anschließend fuhren die Diebe in dem dunkelgrünen Dreitürer mit den Kennzeichen KM-K 1965 davon. Den Zeitwert des etwa 13 Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer auf 2500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.