Nackte Tatsachen im Pückler-Park Ein Bad Muskauer fiel vor dem Schloss auf besondere Weise gegenüber Besuchern auf. Dafür wurde er nun vom Richter zur Kasse gebeten.

Blick vom Fürst Pückler Park auf das Neue Schloss in Bad Muskau. Davor soll die Tat passiert sein. © Rolf Ullmann

Andreas K.* (39) aus Bad Muskau saß zum ersten Mal in seinem Leben auf der Anklagebank. Ihm wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sich am 16. September des vergangenen Jahres gegen 17 Uhr im Park in der Nähe des Neuen Schlosses entblößt und danach eine 80-jährige Frau belästigt zu haben. Die exhibitionistischen Handlungen hatten ein Nachspiel. K. bekam vom Amtsgericht Weißwasser einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 20 Euro (gesamt: 800 Euro) zugesandt, gegen den er form- und fristgerecht Einspruch einlegte. Nun kam es zur Hauptverhandlung.

Der Angeklagte wies den Vorwurf zurück. Er habe lediglich aus der menschlichen Not heraus einen geeigneten Platz zum Urinieren gesucht und sich deshalb hinter einen Rhododendronbusch verzogen. Die 80-Jährige habe er nicht „überraschen“ wollen, aber sie muss gesehen haben, wie er gerade beim „letzten Abschütteln“ war. Als sie ihn ansprach, sei er selbst überrascht gewesen. Angeblich habe die alte Dame mit ihm sogar noch ein Gespräch geführt und lief dann in Richtung des Schlosses davon. Dann kam sie zurück und soll gesagt haben, dass sich die Gäste und Radwanderer alle aufregen würden.

Der Angeklagte musste sich von Amtsrichter Ralph Rehm vorhalten lassen, dass er laut Aktenlage an einem vergleichbaren Vorfall am 5. November 2014 im Penny-Markt in Bad Muskau beteiligt war. Andreas K. staunte, schließlich habe er doch damals die Geldstrafe bezahlt, meinte er. Außerdem sei das Verfahren eingestellt worden. Das ist zwar korrekt, aber die Akte bleibt dennoch. Vor über zwei Jahren soll K. im Penny-Markt um 7.30 Uhr sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert haben. Andreas K. spielte die Sache herunter: „Das war nur ein Spaß. „Da wollte ich nur die Sonja* (eine Verkäuferin, Anm. d. Red.), anmachen. Lustige Bewegungen habe ich da nur an meinem Daumen nachgemimt.“

Die 80-jährige Zeugin aus dem Pückler-Park beeindruckte das nicht. Sie ließ an dem, was sie im Park gesehen hatte, keine Zweifel zu: ,,Das war ein ganz ekliger Vorfall“, sagte sie. Sie habe auf der Parkbank gesessen und plötzlich habe Andreas K. vor ihr gestanden. Bei 30 Grad Hitze sei er eingemummelt gewesen wie sich Menschen nur im Winter anziehen. Wie zur Zeit eben. Er habe sich vor sie hingestellt, gegrinst und habe mit beiden Händen sein Geschlechtsteil bewegt. Doch auf ihren Ruf „Weggehen!“ habe er nicht reagiert. Deshalb habe sie selbst das Weite gesucht. Von Urinieren war keine Rede. Die Zeugin machte klar, dass sie verheiratet ist, Jungs großgezogen habe – und da kenne sie schon den Unterschied zwischen Urinieren und anderen Späßen.

Da hatte Andreas K. nun wirklich keine guten Karten und seine Ausreden zogen nicht mehr. Er sagte, ganz Bad Muskau wisse von der Penny-Geschichte, jeder, der ihn schädigen möchte, hat deshalb recht und bei seinem demnächst beabsichtigten Einstieg in die Politik werde auch alles genutzt, um die Gegner „auszuschalten“. Mit einem Eintrag in das Bundeszentralregister, in dem er noch nicht steht, sei er gleich „gebrandmarkt“. Staatsanwalt und Amtsrichter konnten ihm da allerdings auch nicht helfen. Die Geldstrafe setzte der Amtsrichter entsprechend dem tatsächlichen Einkommen auf 15 Tagessätze zu dreizehn Euro (195 Euro) fest.

*alle Namen geändert

