Nackte Männerhaut zum Frauentag Am 8. März ist internationaler Frauentag. Veranstaltungshäuser in Zittau und Neugersdorf setzen ganz auf Klischees.

Männerstrip wird anlässlich des Frauentags in Zittau und Neugersdorf geboten. Ursprünglich hatte der Frauentag ein anderes Ansinnen, als Vergnügungen. © dpa

Ausweise bereithalten, heißt es am bevorstehenden Wochenende an den Eingangstüren vom Neugersdorfer Stad‘l und Zittauer Volkshaus. Denn rein darf nur, wer mindestens 16 Jahre alt ist, heißt es von den Betreibern der Veranstaltungshäuser. Das hat seinen Grund: Auf den Bühnen wird es nicht ganz jugendfrei zugehen.

Anlässlich des internationalen Frauentags setzen die Partyhäuser in Zittau und dem Oberland ganz auf Klischees – und wollen Frauen mit optischen und anderen Leckerbissen zum gemeinsamen Feiern animieren: freier Eintritt, kostenloser Willkommens-Sekt, Rosen – und nackte Männer. Denn sowohl im Zittauer Volkshaus als auch im Neugersdorfer Stad‘l stehen Männer-Strip-Shows auf dem Programm.

Ob das Clara Zetkin so gefallen hätte? Auf die deutsche Sozialistin ist nämlich der Frauentag ursprünglich zurückzuführen. Sie setzte sich in der Zeit um den Ersten Weltkrieg für die Gleichberechtigung, für das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen ein. Der erste Frauentag wurde 1911 begangen, Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und die Schweiz waren damals die Vorreiter.

Schließlich wurde der 8. März festgelegt. Auch in späteren Jahren nutzten Frauen den Tag, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. In Deutschland forderten Frauen zum Beispiel schon Anfang des 20. Jahrhunderts Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnabschläge, eine Senkung der Lebensmittelpreise, regelmäßige Schulspeisung und den legalen Schwangerschaftsabbruch. Ein gesetzlicher Feiertag ist der Frauentag bis heute sogar noch in einigen Ostblockstaaten, in afrikanischen Ländern oder auch in Vietnam oder Weißrussland.

In der Region wird der Frauentag derweil nicht mit politischen Parolen begangen, sondern eben mit Tanzmusik und seichtem Vergnügungsprogramm. Aber wer geht da hin? Lassen emanzipierte Damen von heute sich tatsächlich mit Blumen und ein paar nackten Sixpacks locken? Auf den Facebook-Seiten der Veranstaltungen haben durchaus schon ein paar Damen ihr Interesse bekundet und sich verabredet.

Die Partys starten im Zittauer am Freitag ab 20 Uhr, in Neugersdorf im Stad‘l am Sonnabend ab 21 Uhr.

Eintritt: fürs Zittauer Volkshaus im Vorverkauf acht Euro; in Neugersdorf für Frauen bis 0 Uhr frei, sonst vier Euro

