Nackig im eiskalten Wasser Die Radebeuler Winterschwimmer genossen die Temperaturen am Wochenende. Auch anderen machte der Winter Spaß.

zurück Bild 1 von 3 weiter Sie waren definitiv die Härtesten am Wochenende: Die Radebeuler Winterschwimmer trotzten einer Wassertemperatur von zwei Grad und tauchten im Lößnitzbad zwischen Eisschollen ab. © Norbert Millauer Sie waren definitiv die Härtesten am Wochenende: Die Radebeuler Winterschwimmer trotzten einer Wassertemperatur von zwei Grad und tauchten im Lößnitzbad zwischen Eisschollen ab.

Am Schloss Moritzburg nutzen viele den zugefrorenen Teich zum Schlittschuhfahren.

Der Elberadweg wurde dank des Schnees zur Rennstrecke von Skilangläufern.

Das Lößnitzbad am Sonntagmorgen: Die Wiesen sind mit Schnee bedeckt. Das Wasser ist von einer Eisschicht überzogen. Minus fünf Grad zeigt das Thermometer an. Am Rand des Natursees machen sich zwei Männer mit Eisenstangen zu schaffen. Immer wieder schlagen sie auf das Eis, bis es in kleine Schollen zerbricht. Mit einem Rechen ziehen sie die Stücke ans Ufer. Nach und nach schwappt das Wasser an die Einstiegstreppe. Eiskaltes Wasser.

Doch genau darauf haben es die Männer abgesehen. Während für andere die Freibadsaison im September endet, steigen sie auch im Winter ins Wasser. Egal bei welchem Wetter und egal bei welchen Temperaturen. „Wir fangen Ende Oktober an und steigern uns dann nach und nach, weil das Wasser immer kälter wird“, sagt Henrik Frasiak vom BSV Chemie. Minusgrade sind den Radebeuler Winterschwimmern besonders recht. „Solches Wetter wünschen wir uns“, sagt Frasiak. Denn mit Eis sei der Adrenalinschub noch größer.

Während die Schneeflocken vom Himmel rieseln, fangen am Beckenrand die Ersten an, sich auszuziehen. Es wird kein langes Gewese gemacht. Jacke und Pullover aus, Hose runter. Nur mit den nackten Füßen im Schnee stehen, wollen sie nicht. Ein Badvorleger, ein kleiner Teppich oder ein Handtuch helfen. Zuletzt fällt die Unterhose und dann geht’s ins Wasser.

Der erste Mutige macht einen kräftigen Zug. Dann hält er sich am Eis fest und strampelt mit den Beinen. Fast so als läge er in einem mollig warmen Whirlpool. Doch das Thermometer im Wasser zeigt nur zwei Grad an. Der Zweite steigt ins Becken. Eine Handvoll Wasser spritzt er sich ins Gesicht. Hintereinander tauchen die Winterschwimmer ins Wasser. Auch eine Frau gehört zu den Badenden. „Jeder bleibt so lange drinnen, wie er will“, sagt Frasiak. Denn nicht der Wettkampf, sondern der gesundheitliche Aspekt steht im Vordergrund. „Wir bringen unseren Kreislauf in Schwung und härten uns ab.“ Noch bis zum Nachmittag spüre man ein Kribbeln auf der Haut, wenn man morgens im kalten Wasser war.

Manche fahren nach dem Baden zum Aufwärmen weiter in die Sauna. „Allerdings bibbert man in der Sauna erst einmal, bis sich die obere Hautschicht erwärmt hat“, sagt Frasiak. Am 21. Januar veranstalten die Winterschwimmer im Lößnitzbad ein großes Schwimmfest, zu dem auch Schaulustige eingeladen sind.

Rodelspaß auf dem Radebeuler Deich

Dickere Anziehsachen aber mindestens genauso viel Spaß haben am Sonntag die Schlittenfahrer auf dem Radebeuler Deich. Dutzende Kinder rodeln links und rechts die Hänge herunter. Unter ihnen sind auch die Geschwister Paula, Frida, Bruno und Arne. Immer wieder düsen sie den Berg hinunter in Richtung Elbe. Ihre Mutter wollte eigentlich schon wieder heim, erzählt sie. Doch die Kinder möchten weiter rodeln. Ein Stück weiter am Elberadweg sind Skilangläufer auf der frischen Schneedecke unterwegs.

Sportlich geht es auch auf dem Teich am Schloss Moritzburg zu. Mit Schlittschuhen sausen die Leute über das Eis. Susann aus Dresden ist mit ihrem Mann und den Kindern schon am Morgen angekommen. Mit einem Besen haben sie sich eine Fläche zum Eishockeyspielen freigemacht. „Das macht vor dieser Kulisse viel mehr Spaß als in der Halle“, sagt die Dresdnerin.

Auch die Besucher der Aschenbrödel-Ausstellung sind vom Winterwetter begeistert. „Das ist wirklich wie im Märchen“, sagt Silke Kolling. Die Augsburgerin hat den Ausflug nach Moritzburg zu Weihnachten von ihrer Tochter geschenkt bekommen, weil sie großer Fan des Märchenfilmes ist. „Besser hätten wir es nicht treffen können.“ Nur den goldenen Schuh auf der Außentreppe will sie lieber nicht anprobieren. „Sonst friert mein Fuß noch darin fest“, befürchtet sie.

zur Startseite