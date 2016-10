Nackig durch Görlitz

Ohne Pflichtversicherung und mit falschen Kennzeichen unterwegs Görlitz. Beamte der Bundespolizei haben in den frühen Morgenstunden einen Audi auf dem Autobahn-Parkplatz An der Neiße kontrolliert. Dabei stellte die Streife fest, dass der 45-jährige Fahrer das Fahrzeug ohne gültige Haftpflichtversicherung führte. Außerdem gehörten die angebrachten Kennzeichen an einen Kia. Die Polizisten stellten die Nummernschilder sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Trunkenheitsfahrt Görlitz. Am späten Donnerstagabend kontrollierte in Görlitz eine Streife des örtlichen Polizeireviers einen Renault und dessen Fahrer. Der 49-Jährige befuhr die B99, als ihn die Beamten stoppten. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,48 Promille. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Ladendiebstahl mit Folgen Görlitz. Am Donnerstagabend wurde in Görlitz ein 23-Jähriger bei einem Ladendiebstahl am Wiesenweg erwischt. Beim Überprüfen der Personalien stellten Beamte des örtlichen Polizeireviers fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen den Mann fest und begleiteten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Auffahrunfall Zittau. Am Donnerstagvormittag kam es in Zittau zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes den Töpferweg, als sie aufgrund einer Baustelle verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender 29-Jähriger übersah das offenbar und fuhr mit seinem Mitsubishi auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3500 Euro.

Trunkenheit im Verkehr Oppach. Am Donnerstagvormittag kontrollierte in Oppach eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland einen VW Polo und dessen Fahrerin. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft der 55-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,36 Promille. Die Polizisten begleiteten die Frau zur Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Verkehrsunfall Zittau. Am Donnerstagabend kam es in Zittau zu einem Verkehrsunfall. Ein Audi-Fahrer befuhr die Dresdner Straße stadtauswärts. Ein Seat und ein VW befuhren die Äußere Weberstraße in Richtung Zentrum. Im Kreuzungsbereich geriet der Audi-Fahrer offenbar in die Gegenspur und stieß mit den anderen beiden Fahrzeugen zusammen. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Außerdem kam die Feuerwehr der Stadt Zittau zum Einsatz. Eine Person wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11000 Euro.

Geschwindigkeitskontrolle Boxberg. Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes auf der B 156 zwischen Uhyst und Boxberg die Geschwindigkeit im Bereich des Abzweigs Schleife. Auf dem Abschnitt ist die zugelassene Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt. Die Polizisten haben während der viereinhalbstündigen Überprüfung 386 Fahrzeuge gemessen. In 19 Fällen blieb es bei einem sogenannten Verwarngeld. Fünf Fahrzeugführer waren jedoch deutlich schneller unterwegs. Der Schnellste fuhr dabei 104 km/h. Ihn erwarten 240 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Bundeszentralregister.