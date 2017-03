Nachwuchszeit im Zoo Ein kleiner Goldtakin ist eine zoologische Sensation, Erdmännchen- und Bantengkinder sind aber genauso niedlich.

Die Erdmännchen-Gruppe ist gewachsen. Dreimal Nachwuchs - da haben die Zoobesucher noch mehr über die niedlichen Flitzpiepen zu lachen. Ihr Unterhaltungswert ist riesig.

Noch nicht einmal einen Namen, aber schon so neugierig. Der kleine Goldtakin erobert selbstbewusst sein Gehege.

Das Banteng-Kälbchen kam im Februar zur Welt. Die Wildrinder aus Indonesien gelten als bedrohte Art. Ihre Nachzucht im Dresdner Zoo ist dagegen keine große Herausforderung.

Sporadisch besiegt die erste Frühlingssonne schon das Wolkengrau. Immer dann kommt das Gold so richtig zur Geltung. Besonders bei Shen, dem großen Bullen, wenn er sich schnaubend und mit tief gesenktem Kopf Platz in seiner Frauenrunde verschafft. Bei seinem Söhnchen leuchtet noch nichts. Dafür macht sich der kleine Goldtakin hervorragend, rennt ohne Scheu zwischen den Beinen der Großen herum und geht auf Entdeckungsreisen.

Dabei hat die Gnuziege noch nicht einmal einen Namen. Den bekommt der Neue erst in dieser Woche. Seine Geburt am letzten Februarsamstag war ein Ereignis, sogar ein öffentliches. Weil seine Mutter, die vierjährige Chengdu, in der Goldtakin-Gruppe die Rangniedrigste ist, fand sie keinen Platz im Stall und musste sich deshalb eine geeignete Stelle im Freigehege suchen. Vor den Augen der vielen Besucher, die dieses Naturschauspiel live verfolgen konnten, kam der Kleine dann zur Welt.

Aus zoologischer Sicht ist das bemerkenswert, schätzt Kurator Matthias Hendel ein. Neben Liberec in Tschechien und dem Tierpark Berlin ist Dresden in Europa die einzige Stadt, in der die stark bedrohten Wiederkäuer mit ihrem Zottelfell gehalten werden. Voriges Jahr gelang den Sachsen erstmals dieser seltene Zuchterfolg. Wanju, die Tochter der anderen Takin-Kuh Joko, wird jetzt ein Jahr alt und muss bald gehen. „Seitdem der Kleine da ist, ist sie vom Kind zur Frau geworden“, erklärt Pflegerin Josefine Bruse erfreut über ihre Entwicklung.

Auch Chengdu hatte 2016 bereits eine Geburt. Doch der kleine Wang erkrankte nach vier Wochen an Hirnhautentzündung und starb. Deshalb ist es umso schöner, dass sie erneut einen Sohn hat. Joko ist ebenfalls wieder trächtig, die Geburt wird demnächst erwartet.

Überhaupt erblickten zuletzt so einige Tiere erstmals Licht der Zoowelt. Im Januar kam ein Kirk Dik-Dik zur Welt, das ist eine Miniantilope. Ihr folgten ein Rotes Riesenkänguru und ein Kleinkantschil. Bei Letzterem handelt es sich um ein Hirschferkel. Zuletzt kamen bei den sowieso schon putzigen Erdmännchen drei kleine, noch viel niedlichere Neugeborene dazu. Auch die Bantengs, eine Wildrindart, haben Nachwuchs. In der nächsten Zeit, wenn die Sonne das Grau noch öfter besiegt, werden weitere süße, kleine Zookinder folgen.

