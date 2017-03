Nachwuchssportler werden geehrt

Die Würfel sind gefallen. Die Nachwuchssportler 2016 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stehen fest, genauso wie die Gewinner des erstmals vergebenen Publikumspreises. An diesem Freitagabend werden die Sieger in den jeweils drei Kategorien Nachwuchssportlerin, Nachwuchssportler und Nachwuchsmannschaft des Jahres bei der Jugendsportlerehrung in Pirna-Copitz gekürt.

Sechs Trophäen werden dann in der Herderhalle Pirna vergeben. Obendrein wird auch dieses Mal ein Jugendsportler aus dem Landkreis mit dem Young-Star prämiert. Eine Fachjury mit sieben Mitgliedern hat sich auf ein Talent festgelegt.

Laut Martin Holtermann vom Organisationsteam der Sportjugend beim Kreissportbund wurden insgesamt mehr als 9 000 Stimmen für den Publikumspreis abgegeben. Wer die meisten erhalten hat, wird erst am Freitagabend bekannt gegeben. Bei der Ehrung in Copitz werden rund 230 Gäste erwartet, darunter auch die meisten der 34 Nominierten. Sie kommen aus 21 Vereinen. Die SZ wird voraussichtlich am kommenden Dienstag umfassend von der Veranstaltung berichten. (SZ/skl)

