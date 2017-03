Nachwuchsspieltag des HC Rödertal Die Mädchenmannschaften des Vereins sind am Sonnabend im Großeinsatz. Drei Spiele stehen ab 12 Uhr auf dem Programm.

Hannah Mey vom HCR beim Torwurf. Auch sie wird voraussichtlich am Sonnabend dabei sein. © Christian Kluge

Handball. Handball satt gibt es am kommenden Sonnabend im Rödertal zu sehen. Sind es sonst hauptsächlich die Spiele der Frauen in der 2. Bundesliga, so stehen an diesmal die Nachwuchsmannschaften des HC Rödertal (HCR) im Mittelpunkt des Geschehens. Ab 11 Uhr öffnet die Sporthalle am Gymnasium – denn nur an diesem Tag haben alle drei Nachwuchsmannschaften des HC Rödertal und der MSG Rödertal/Kamenz in der Sachsenliga gemeinsam mit dem Bundesligateam Heimrecht.

HCR-Präsident Andreas Zschiedrich sagt vor dem ersten Anpfiff: „Das ist eine Nabelschau der besten Nachwuchstalente unseres Vereins – und das auch noch gegen attraktive Gegner. In allen Nachwuchsaltersklassen geht es in der Sachsenmeisterschaft noch um sehr viel. Und was besonders erfreulich ist, dass die Mannschaften vom HC Rödertal überall vorn mit dabei sind. Das haben unsere Nachwuchsverantwortlichen, allen voran Angela Wohlrab, zum Anlass genommen, diesen Spieltag zum Handballfest des Nachwuchses mit Bundesligabeteiligung zu gestalten.“

Paten aus dem Bundesligateam

Spielerinnen des Bundesligateams haben die Patenschaft über die Nachwuchsspiele übernommen und werden live dabei sein. Für den Nachwuchs ist das die Möglichkeit, ihre Vorbilder hautnah zu erleben. „Der Verein möchte an diesem Spieltag Nachwuchshandballkost vom Feinsten mit Spiel und Spaß für jedermann verbinden“, sagt Zschiedrich. So werden neben den sportlichen Highlights in der Halle im Außen- und Eingangsbereich mehrere Stationen aufgebaut, wo auch die Besucher und Gäste aktiv werden können.

Neben Quad fahren und Körper-Airbrush ist auch ein Handballtor und eine Torwand mit Speedmessung aufgebaut. Für Besucher, die es nicht so sportlich mögen, gibt es ein Glücksrad und natürlich Zuckerwatte bis zum Abwinken. Den Wettkampf eröffnen um 12 Uhr die C-Bienen. Sie empfangen den SC Hoyerswerda. Die Gäste aus der Zusestadt liegen punktgleich mit Heidenau auf Platz zwei und wollen unbedingt sächsischer Vizemeister werden. Die Bienen stehen punktgleich mit Zwickau auf Platz vier und wollen natürlich ebenfalls gewinnen.

Um 14 Uhr ist die MSG Rödertal/Kamenz Gastgeber in der D-Jugend. Gegner sind die Mädels vom VfL Meißen. Für das Team der Trainer René Montag und Maik Augustiniak ist es die vermeintlich leichteste Aufgabe. Die MSG führt mit drei Punkten Vorsprung vor dem HC Leipzig die Tabelle in der Sachsenliga an und hat allerbeste Chancen, am Saisonende den Sachsenmeistertitel zu erringen. Da möchte man sich nicht gerade vom Tabellenneunten Meißen überraschen lassen.

Vor einem sehr schweren Spiel steht die B-Jugend ab 16 Uhr. Hier heißt die Begegnung HC Rödertal gegen SV Koweg Görlitz. Nach dem Unentschieden der Bienen am letzten Wochenende im Spitzenspiel in Zwickau muss das Team von Trainer Steffen Wohlrab unbedingt gewinnen, wenn es sich die Chance auf den Vizemeistertitel erhalten möchte. Dabei sind die jungen Damen aus Görlitz keinesfalls zu unterschätzen, haben sie doch am letzten Spieltag Radeberg einen großen Fight geliefert und nur mit einem Tor verloren. (szo)

