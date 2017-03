Nachwuchssorgen in Zeiten der Vogelgrippe Vor allem Rassegeflügelzüchter kritisieren die Stallpflicht. Ab diesem Montag ist sie abgeschafft – aber nicht überall.

Matthias Friebel züchtet in Lübau Seidenhühner. Bisher mussten sie wegen der Stallpflicht seit vorigem November eingesperrt werden. Er kritisiert das heftig. Doch jetzt ist er glücklich. Denn seine Tiere dürfen wieder ins Freie. Der Rabenauer Ortsteil Lübau gehört nicht zum Sperrgebiet und nicht zur Beobachtungszone. Daher ist seit diesem Montag auch dort die allgemeine Stallpflicht aufgehoben. © Andreas Weihs

Das Federvieh kann raus: Die seit vorigem November geltende allgemeine Stallpflicht in Sachsen ist aufgehoben worden. In Abstimmung mit dem Sozialministerium hat die zuständige Landesdirektion Sachsen (LDS) das nun festgelegt. Die Umsetzung erfolgt ab diesem Montag.

Doch die Aufhebung der Stallpflicht gilt nicht überall. „In noch bestehenden Sperrbezirken und Beobachtungszonen gilt die Stallpflicht aber weiterhin“, betont Ministeriumssprecherin Annett Hofmann. Die jeweiligen Anordnungen gelten demnach so lange, bis sie von den Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämtern auf Landkreisebene aufgehoben werden. Die Ministeriumssprecherin geht davon aus, dass die Restriktionszonen in den kommenden Wochen auslaufen werden. Werden aber neue Vogelgrippe-Fälle festgestellt, könne die zuständige Landkreisbehörde in betroffenen Gebieten wieder die Stallpflicht anordnen.

Die Entscheidung zum Ende der allgemeinen Stallpflicht am Freitagnachmittag erfolgte überraschend. Noch am Tag zuvor hatte die Landesdirektion auf Anfrage der SZ angedeutet, dass die Stallpflicht erst abgeschafft wird, wenn das Infektionsgeschehen im Wildvogelbereich zum Erliegen kommt. „Wann dies sein wird, ist gegenwärtig nicht absehbar“, sagte LDS-Sprecher Ingolf Ulrich. „Sollte sich aber der aktuelle Rückgang der Geflügelpestfälle bei Wildvögeln in dieser und der nächsten Woche fortsetzen, kann die Stallpflicht gelockert werden.“ Im Freistaat gab es bisher 108 Geflügelpest-Fälle, im hiesigen Landkreis wurden acht amtliche Ausbrüche festgestellt. Ein Fall kann aber auch mehrere tote Vögel an einer Fundstelle umfassen.

Dessen ungeachtet wurden zuletzt immer mehr kritische Stimmen laut. Ulrich dazu: „Von Landwirten und Tierparks gab es kaum Protest, dafür aber massive Beschwerden von Rassegeflügelzüchtern.“ Es gab sogar eine Gemeinde, die die Verordnung ganz offiziell scharf kritisierte: Bobritzsch-Hilbersdorf, Klingenbergs Nachbarkommune im Landkreis Mittelsachsen.

Bürgermeister Volker Haupt (CDU) hatte vor einer Woche laut einem Bericht der Freien Presse angekündigt, dass der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf zur vogelgrippefreien Zone erklären soll. Geflügelhalter sollten nach einer Beratung im Gemeinderat aufgerufen werden, ihre Tiere ins Freie zu lassen. Das sorgte für Kritik seitens der Behörden. Das dortige Landratsamt forderte Bobritzsch-Hilbersdorf auf, die Diskussion im Gemeinderat abzusagen.

Das wäre nun hinfällig. „Jetzt können die Tiere endlich wieder raus“, sagt indes ein glücklicher Matthias Friebel, der Vorsitzender des Rassegeflügelzüchter-Kreisverbands im früheren Weißeritzkreis ist, als er von der SZ über das Ende der allgemeinen Stallpflicht erfuhr. „Das ist schön, das ist eine richtig erfreuliche Nachricht.“

Mehr schlecht als recht fortgepflanzt

Auch er hatte die Stallpflicht wie viele der 313 im Kreisverband Freital/Dippoldiswalde organisierten Züchter heftig kritisiert. Friebel selbst züchtet Seidenhühner, etwa 30 Tiere sind derzeit in einer Voliere untergebracht. Ihm ist wie anderen Rassegeflügelzüchtern der Erhalt von teils mehreren hundert Jahre alten Rassen wichtig. Sie hüten Kulturgut, sagt er. „Und dann die Stallpflicht“, ärgerte sich der Lübauer lange. Er verweist dabei auch auf seine Tiere: „Sie rennen mir hinterher, wenn ich rausgehe, sie tigern sonst am Gitter ’rum, durften bisher nicht raus wegen des Schwachsinns.“

Ohne Bewegung im Freien geht es den Tieren schlecht. Und es gibt teils keine Küken. Kritik wurde so auch laut, weil es Sorge um den Nachwuchs gibt. Denn das Geflügel pflanzt sich seit der Stallpflicht mehr schlecht als recht oder gar nicht mehr fort. Gerade bei Gänsen und Enten hapert es mit der Fortpflanzung, wenn Wasser fehlt.

„Frühling ist natürliche Fortpflanzungszeit, eigentlich läuft die Zucht jetzt schon“, ergänzt Friebel. „Viele zögern aber mit dem Züchten, denn die Jungtiere brauchen nach dem Schlüpfen auch Platz.“ Solange die Stallpflicht bestand, fehlten Perspektiven dafür. „Außerdem schafft sich da keiner neue Hühner an“, sagt der Rentner aus dem Rabenauer Ortsteil Lübau. „In Ställen gibt es Rangeleien, wenn der Platz nicht da ist. Und die Tiere legen nicht so gut.

Seit vorigem November mussten Gänse, Enten und Hühner unterm Dach gehalten werden, auch außerhalb von Restriktionszonen. Ausnahmen gab es zwar seit Februar – laut LDS für Laufvögel wie Strauße und Emus, vor allem aber für Gänse und Enten. Doch auch hier gab es Auflagen, die manch Halter für kaum praktikabel hielt. Das Freilandverbot machte dem Federvieh mit zunehmender Dauer zu schaffen – und vielen Tierhaltern, die ihrem Ärger freien Lauf ließen. Auch eine Petition wurde gestartet. Im Landratsamt in Pirna hieß es: Es gibt „immer wieder Anfragen von betroffenen Tierhaltern“, sagt Amtstierärztin Benita Plischke. Der überwiegende Teil der Geflügelhalter habe jedoch angesichts des Ausmaßes dieser Tierseuche und des möglichen Ansteckungspotenzials Verständnis für die Maßnahmen. Aber: Es seien rund 50 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Halter eingeleitet worden, und es wurden 25 Bußgeldbescheide ausgestellt.

