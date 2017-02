Nachwuchsradballer schaffen Sensation Max und Janek Schönert sind Vize-Sachsenmeister und als Duo nur eine „Ersatzlösung“.

Janek und Max Schönert (v.r.) vom Großenhainer SV sind überraschend Vize-Landesmeister der Radballer der U19 geworden. Gleichzeitig schafften sie den Einzug ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft. © privat

Max Schönert gilt in den Reihen der Radballer des Großenhainer SV eigentlich „nur“ als Ersatzmann. Immer, wenn Not am Manne ist, springt er ein. Am vergangenen Wochenende wurde aus der Ersatzlösung allerdings eine Joker-Rolle. Denn gemeinsam mit seinem Cousin Janek Schönert schaffte er eine kleine Sensation: Bei der Landesmeisterschaft der Altersklasse U19 wurden die Röderstädter völlig überraschend Zweiter. Als Vize-Sachsenmeister sind sie gleichzeitig qualifiziert für das Viertelfinale im Kampf um die Deutsche Meisterschaft Ende März.

Dabei waren die beiden Junioren am Wochenende eigentlich ohne große Illusionen nach Niederseifersdorf gereist. Normalerweise spielt Janek Schönert gemeinsam mit seinem angestammten Radball-Partner Bastian Hausmann. Doch der wurde anderweitig vom Verein „gebraucht“. Denn die GSV-Junioren hatten am gleichen Tag in der Bezirksklasse Dresden ihren zweiten Spieltag in Freital zu absolvieren. „Den wollten sie nicht absagen“, so Frank Engelmann, Trainer des Schönert-Teams in Niederseifersdorf.

Und doch setzten seine Schützlinge bei der Sachsenmeisterschaft beachtliche Akzente. Gleich im ersten Spiel gegen die Gleichaltrigen aus Chemnitz bewiesen Schönert/Schönert gute Spielansätze. Ein Sieg wäre durchaus drin gewesen, zumal die Großenhainer lange führten. Doch zwei Standards für Chemnitz entschieden das Spiel – und das 2:3 hatte angesichts des Spielverlaufs den Charakter von verschenkten Punkten.

Doch die Schönerts schlugen zurück und kämpften sich wieder ins Rennen um die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Gegen Gastgeber Niederseifersdorf gelang ein ziemlich lockerer 4:2-Erfolg. Im Rückspiel gab es jedoch nochmals einen Dämpfer. Zwar rannten Max und Janek druckvoll an, scheiterten jedoch immer wieder am gut haltenden Gastgeber-Torwart Nico Walther. Statt Großenhainer Toren sahen die Zuschauer zwei erfolgreiche Konter des Kontrahenten. Zwar schaffte das Schönert-Duo den Anschluss, hatte dann sogar die Riesenchance zum Ausgleich. Doch Janek vergab einen Strafstoß. Anders Niederseifersdorf: Im Gegenzug machten die Gastgeber mit dem 3:1 alles klar.

Ein Sieg gegen Chemnitz im letzten Spiel musste her, um die Chancen auf den Meistertitel zu wahren. Und siehe da: Diesmal klappte es besser mit der Abwehrarbeit. Zudem konnte Max einen Strafstoß der Chemnitzer halten. Für Trainer Engelmann wieder ein nervenaufreibendes Spiel – diesmal aber hatten seine Jungs mit dem 3:2 das bessere Ende für sich.

Ganz reichte es dann aber doch nicht für Gold. Die Hoffnung auf einen Niederseifersdorfer „Dreier“ gegen Chemnitz und ein dadurch mögliches Entscheidungsspiel erfüllte sich nicht. Chemnitz schaffte das nötige Remis und wurde verdient Sachsenmeister – vor Max und Janek Schönert. „Wir haben den Titel um einen Punkt verpasst. Diesmal war sogar mehr drin“, so Trainer Frank Engelmann. Silber sei trotzdem für alle sehr überraschend gekommen. „Am Ende fehlte auch ein bisschen die Erfahrung“, so das Trainer-Fazit.

Jetzt freut man sich beim Großenhainer SV vor allem auf die Teilnahme am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft am 25. März. Dann wird nach Lage der Dinge wieder die Stammbesetzung Janek Schönert und Bastian Hausmann ins Rennen gehen. Wieder ohne große Illusionen...

zur Startseite