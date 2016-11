Nachwuchs überzeugt in Kamenz Zum 10. Mal veranstalteten der PSV den Challenge-Cup. Und es gehen 260 Sportler an den Start.

© Alexander Hiller

Judo. Zum 10. Mal veranstaltete der PSV Kamenz den Challenge-Cup für Nachwuchsjudoka. 260 Kämpfer/innen aus 37 Vereinen traten auf die Tatami.

Für den PSV kämpften vier Sportler bzw. Sportlerinnen in der Altersklasse U 9, sechs in der U 14, fünf bei den unter 17-Jährigen. Die besten Leistungen der Lessingstädter erzielten Charlotte Friede (U 9/bis 23 kg), David Gense (U 9/-29 kg), Dan Lehmann (U 9/+42), Darien Hertel (U 14/-34), Batukhan Yusupov (U 14/-40), Georgi Poladishvili (U 17/-60), die ungeschlagen siegten. Saskia Hummitzsch (U 14/-36) und Tobias Heinrich (U 17/-46) erkämpften Silber. Bronze holte Luca Sinatsch (U 14/-43). Mit den fünften Plätzen von Baskhan Yusupov (U 9/-25), Anika Neufeldt (U 14/-57) und Bekhan Yusupov (U 17/-60) sicherten sich die Kämpfer der U 9 und U 14 den dritten Platz in der Vereinswertung. (as)

