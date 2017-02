Nachwuchs-Ton-Meister Die Keramikwerkstatt des Epilepsiezentrums Kleinwachau ist jetzt auch ein beliebtes Ferienhort-Ziel.

Winterferien-Besuch in der Keramikwerkstatt der Kleinwachauer Werkstätten für Behinderte an der Stolpener Straße: Die Ferienhort-Kinder der Kita „Max&Moritz“ modellierten Ton-Schalen. © Jens Fritzsche

Nein, Kinder machen da keine Unterschiede, sagt Birgit Ranft. Die stellvertretende Chefin der DRK-Kita „Max&Moritz“ ist mit den Ferienhort-Kindern aus der Südvorstadt gekommen, um in der Keramikwerkstatt des Epilepsiezentrums Kleinwachau an der Stolpener Straße Schüsseln aus Ton zu formen. Dass hier Menschen mit Behinderungen arbeiten, „damit haben unsere Kinder überhaupt kein Problem“, macht Birgit Ranft deutlich. Denn das derzeit viel diskutierte Thema Inklusion – also das uneingeschränkte Zusammenleben von Behinderten und Nichtbehinderten – wird bei „Max&Moritz“ seit Jahren längst unkompliziert praktiziert. In der Kita gibt es zum Beispiel aktuell 13 Hortkinder mit Förderbedarf. Schüler aus der Grundschule-Süd und aus der „Heideschule“ – der Förderschule – besuchen hier gemeinsam den Hort; „und da gibt es überhaupt keine Probleme“, freut sich Birgit Ranft.

Eine Offenheit, die auch Christa Frömmel freut. Sie ist die Chefin der Keramikwerkstatt und sieht Besuche wie den der Hortkinder auch als wichtige Möglichkeit, zu zeigen, „dass wir hier keine Bastelstube sind, bei der Menschen mit Behinderung irgendwie beschäftigt werden sollen“. Ihre Mitarbeiter können eine Menge leisten, sagt sie. „Und sie brauchen eben auch besondere Fähigkeiten, um die bei den Kunden sehr beliebten Ton-Arbeiten herzustellen und zu bemalen.“ Fähigkeiten, die sie gern auch den Besuchern vermitteln, wie zum Beispiel den Hortkindern aus dem Radeberger Süden. Sie helfen beim Modellieren und Glasieren der Ton-Schalen – „das macht richtig Spaß, wir waren zum ersten Mal, aber bestimmt nicht zum letzten Mal hier“, macht Birgit Ranft schon mal klar.

