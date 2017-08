Nachwuchs-Sterne in Herrnhut Die Sternemanufaktur baut eine Entdeckerwelt für Kinder. Für die Gestaltung des Innen-Spielplatzes sind bekannte Holzkünstler am Werk.

Katja Schubert weiß genau, wie so ein Herrnhuter Stern entsteht. Dafür interessieren sich in letzter Zeit auch immer mehr Kindereinrichtungen. Deshalb wird für die Kinder jetzt angebaut. © Rafael Sampedro

So kann es gehen. Gerade noch eine unscheinbare Lagerhalle – und plötzlich eine Entdeckerwelt für Kinder. Diese Entwicklung nimmt gerade ein Nebengebäude der Sternemanufaktur Herrnhut. Vor über zehn Jahren wurde der Flachbau linkerhand des Sterne-Hauptgebäude gebaut, als eine Lagerhalle. Jetzt bekommt das Gebäude einen zweiten Stock aufgesetzt und die schmucklosen Räume im Inneren werden umgebaut – zu einem Ort für die Kinder. Im November soll die Verwandlung von Lagerstätte zu Indoor-Spielplatz beendet sein, sagt Katja Schubert von Herrnhuter.

„Die Sterne sollten von Anfang an erlebbar sein bei uns“, erzählt sie. Die Gäste einbinden, etwas zum Mitmachen will die Sternemanufaktur bieten. Für Erwachsenen funktioniere das Konzept mit der Ausstellung im Erdgeschoss der Sternemanufaktur, mit Rundgängen durch die Schauwerkstatt und einem Film über die Geschichte der Sterne auch durchaus. „Aber die Kinder einzubinden war immer schwierig“, sagt Katja Schubert. „Wir haben zum Beispiel keinen Raum, in dem wir große Gruppen mal eine Weile basteln lassen können.“ Wenn beispielsweise Schulklassen zm Sternebasteln kamen, wurden bisher Räume innerhalb des Unternehmens genutzt, die dafür ursprünglich gar nicht gedacht waren. Für einen kürzeren Zeitraum findet sich in der Sternemanufaktur sicher auch für Kinder vieles zum Schauen und Mitmachen. „Aber beispielsweise für Tagesausflüge von Gruppen sind wir bisher nicht ausgerichtet gewesen.“ Es seien aber gerade die Anfragen von Kindereinrichtungen, die in der letzten Zeit angestiegen seien. „Die Arbeit mit Kindern wird gerade deutlich intensiver bei uns“, sagt Katja Schubert.

Vergangenes Jahr hatte die Sternemanufaktur zum ersten Mal den Erlebnistag „Sterneland in Kinderhand“ veranstaltet. Etwa 1200 Gäste seien da gegewesen, erzählt Katja Schäfer. „Damit hatten wir nicht gerechnet.“ Dass die Veranstaltung des Unternehmens – gerade im Sommer – so gut angenommen wird, hätte sie nicht gedacht, sagt auch Unternehmenssprecherin Jacqueline Schröpel. Deshalb nun der Umbau.

Das Wellblech auf dem Dach kommt weg, dafür wird eine zweite Etage aufgesetzt. Den Platz braucht die Künstlerische Holzgestaltung Bergmann auch für das, was sie vorhat. Das Unternehmen hat unter anderem die Kulturinsel Einsiedel gestaltet. Im Vergleich damit ist die Entdeckerwelt bei Herrnhuter eher ein kleiner Auftrag. „Klein, aber fein“, sagt Eva Höppner, Leiterin der Entwurfsabteilung. Thema der Erlebniswelt ist der Weg der Herrnhuter Sterne in die ganze Welt, erklärt sie. Kommt man rein in die Entdeckerwelt, steht man zunächst auf einem Marktplatz. Und vor einem Esel. Er zieht eine Ladung Frachtkisten. Auf denen wird aber nicht „Achtung, zerbrechlich“ stehen. Sie sind dafür gedacht, dass Kinder auf ihnen herumklettern können. „Ringsum sind Häuser, die zum Teil ein wenig an Fachwerk erinnern“, erzählt Eva Höppner. Bunt, märchenhaft soll die Gestaltung sein. Eine Versandzentrale für Rollenspiele soll es geben, eine Weltkarte und Ländernamen, auf die die Kinder immer wieder stoßen. Gitterröhren in der Luft führen von der einen auf die andere Seite. Und auch zwei bekannte Gesichter werden eine Rolle spielen, Emmi und Jonas, die beiden Sterne-Kinder von Herrnhuter. Im hinteren Teil entsteht außerdem ein Bastelraum, der für Ausflüge von Gruppen oder auch Geburtstagsfeiern zur Verfügung stehen soll.

Bis es soweit ist mit dem Spielplatz müssen jetzt zunächst ganz reale Grundlagen geschaffen werden. Zum Beispiel wird derzeit eine Stützmauer zur Absicherung des Gebäudes in Richtung der Straße Zur Bleiche gebaut, erklärt Jacqueline Schröpel. Die Medien werden angeschlossen, später kommt das Wellblech vom Dach, der Aufbau drauf. Einen großen Teil der Arbeiten sieht man indes noch gar nicht: Die vielen Holzelemente werden derzeit von der Künstlerischen Holzgestaltung Bergmann in Zentendorf gefertigt.

Sterneland in Kinderhand: 12. August, Gelände der Sternemanufaktur Herrnhut, 10-18 Uhr, unter anderem mit Artistik-Show, Riesen-Sandkasten, Sternebasteln, IQ-Landia und Bierkastenklettern

